Digitalización logística, crucial para la industria automotriz

Querétaro, Qro. La digitalización y la automatización de los procesos logísticos son cruciales para la industria automotriz del país, planteó la gerente de Trade Compliance de UPS México, Adriana Romo.

Ante los retos que enfrenta la industria y una mayor exigencia de los consumidores, agregó, la transformación digital de las cadenas de suministro no es opcional.

La industria, agregó, requiere de plataformas y herramientas que les permitan observar la trazabilidad de sus productos para tomar decisiones logísticas más eficientes.

“Algunas de estas herramientas que ayudan a tener esa mejor logística en la industria: primero, las plataformas que dan visibilidad en tiempo real, para mí como consumidor o proveedor necesito tener la visibilidad de dónde está mi embarque, mi pieza, tengo que tener una trazabilidad, una herramienta, que me permita integrar a todos mis socios logísticos, mis proveedores, mis agentes aduanales, mis transportistas, almacenes y demás socios logísticos en mi cadena”, expuso.

A este elemento sumó la necesidad de contar con una gestión inteligente en el control de inventarios, para reducir el riesgo de irrupciones en la prestación del servicio.

“Una gestión manual es obsoleta, no sólo automatizada, sino que se tienen que integrar sensores, inteligencia artificial, software delicado que me va a optimizar mi red logística. Ayudar a que no se tenga interrupción en el servicio”, declaró.

Contar con una trazabilidad digital, añadió, permitirá a las empresas identificar todos los componentes desde el origen hasta el cliente, en la actualidad ya hay herramientas de big data e inteligencia artificial (IA) que facilitan estos procesos.

“Los beneficios de tener un big data con inteligencia artificial son poder tener un análisis predictivo de cómo va a reaccionar la industria, cuál va a ser la demanda, qué piezas se necesitan. Y la optimización de rutas es una herramienta que puede usar la industria para evitar disrupción en el servicio”, expuso.

El uso de tecnología en los procesos logísticos, dijo, se vuelve una necesidad para aumentar la competitividad de las empresas; ahondó que hasta 74% de las compañías logísticas ya utilizan sistemas de IA.

Este tipo de herramientas, apuntó, también son útiles en las estrategias que tienen las empresas para diversificar sus proveedores, buscando alternativas tanto en el entorno nacional como internacional, aunado a reducir el riesgo de los aranceles.

La tendencia de relocalización, agregó, ha influido en que empresas del sector están buscando proveedores.

“Hay muchos sectores en el Bajío, la industria automotriz es crucial, a pesar de retos arancelarios, buscamos ayudarlas a buscar estrategias e impulsarlas a crecer. (…) Es parte de los retos, buscar proveedores para reducción de costos y mejorar su cadena de producción o en general toda la cadena de suministro”, expresó.