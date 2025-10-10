Detectan caso de gusano barrenador en Querétaro

Querétaro, Qro. En el municipio de Ezequiel Montes se detectó el primer caso de gusano barrenador del ganado en el estado de Querétaro, confirmaron tanto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno federal como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) de la entidad.

De acuerdo con la Sader, durante la tercera revisión a un cargamento de ganado (que provenía del sur-sureste) en un rancho de destino, la médica veterinaria responsable detectó un bovino que presentaba una lesión sospechosa; después de una exploración clínica, confirmó la presencia de larvas del gusano barrenador en un ejemplar de los 67 animales del embarque.

Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió al lugar para curar la herida y colectar muestras para diagnóstico; asimismo, aplicó tratamiento preventivo con ivermectina al resto de los animales del embarque.

De igual forma, informó, se activó inmediatamente el Protocolo de atención a incursiones para evitar la diseminación de la plaga; cuatro brigadas, conformadas por 20 médicos veterinarios, fueron desplegadas en la región con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica.

La Sader precisó que, en coordinación con el gobierno estatal y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria (CEFPPEQ), se delimitó un área de atención con un radio de 40 kilómetros alrededor del foco, donde se realiza rastreo epidemiológico, inspección de animales y curación de heridas.

“Agricultura reitera que la ganadería mexicana es segura y que la contención del gusano barrenador requiere la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el sector productivo y la ciudadanía”, expone la Sader a través de un comunicado.

Activan plan de atención

Al respecto, la Sedea de Querétaro informó que, derivado de la detección del primer caso de gusano barrenador en Ezequiel Montes, se ha activado el Plan de Atención para la Incursión del gusano barrenador en Zonas Libres de México.

En un comunicado ahondó que las acciones de atención, control, monitoreo y prevención son coordinadas por la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), en conjunto con la Sader, el Senasica, la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), la Sedea y las autoridades municipales.

“Estas medidas tienen como objetivo mantener la condición de zona libre del gusano barrenador en Querétaro, así como preservar la sanidad animal y la productividad ganadera del estado. La Sedea mantiene comunicación permanente con los productores para reforzar las acciones de vigilancia y las buenas prácticas pecuarias”, precisó la Sedea.

La Senasica hizo un llamado a los propietarios de animales a mantener la vigilancia epidemiológica sanitaria, curar las heridas y reportar cualquier sospecha de gusano barrenador (al teléfono 800 751 2100, el WhatsApp 55 3996 4462 o el correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx).