México intercepta nuevo caso de gusano barrenador, pero larvas estaban muertas o intoxicadas

La Secretaría de Agricultura de México informó el lunes que interceptó un nuevo caso de ganado infectado con el gusano barrenador en el norte del país, aunque detalló que las larvas detectadas en el ejemplar afectado estaban muertas o intoxicadas por el antiparasitario ivermectina.

Este es el segundo caso detectado en la franja norte del país latinoamericano del gusano barrenador del ganado, una plaga que ha provocado un enfrentamiento diplomático entre México y Estados Unidos, a medida que se acerca a la frontera común.

La nueva infección fue descubierta en Montemorelos, en el estado Nuevo León, limítrofe con Estados Unidos, en un becerro proveniente del sur-sureste del país, informó la Secretaría de Agricultura en un comunicado.

"Sin embargo, las larvas estaban muertas o intoxicadas por el antiparasitario ivermectina y el baño larvicida que se implementan de manera obligatoria en el doble tratamiento establecido como parte del nuevo protocolo contra el GBG (gusano barrenador del ganado)", detalló.

Tras confirmar el caso en un laboratorio, la Secretaría activó un protocolo especial de atención para desactivarlo "a la brevedad posible" e informó del hallazgo a sus contrapartes del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

"Los técnicos del Senasica identificaron el caso en el tercer punto de control, que forma parte de las nuevas medidas establecidas para mantener resguardadas a las zonas libres, por lo que el estado en el que llegaron las larvas las hace inviables para su reproducción", agregó.