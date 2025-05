Desarrollar proveeduría mexicana, propósito de la industria automotriz

Querétaro, Qro. Frente a la coyuntura arancelaria, las industrias automotriz y de autopartes tienen el objetivo de fortalecer la proveeduría nacional, plantearon expertos en el sector durante la tercera edición del International Automotive Industrial Supply Summit (IAISS) que se realiza en Querétaro.

Con ese propósito, la industria nacional trabaja de la mano del gobierno federal para impulsar un programa de desarrollo de proveedores que está alineado al Plan México, ahondó el presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz.

Este jueves se reunirán con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial para trabajar en la estrategia de desarrollo de proveedores, una iniciativa que lidera la Secretaría de Economía (SE).

“Creo que podemos estar con una tranquilidad relativa, estamos en un mundo errático definitivamente, pero vemos que Querétaro concentra prácticamente 8% de la producción nacional de autopartes”, comentó.

En su intervención, destacó la participación de Querétaro como quinto productor de autopartes, al contribuir con casi 8% del valor nacional del sector; más del 37% de la actividad manufacturera, ahondó, está relacionada con la industria autopartista.

Al hablar de la coyuntura arancelaria con Estados Unidos, destacó la importancia de la industria mexicana y la correlación entre ambas economías.

“Comentar un poco de la coyuntura que está ocurriendo: aranceles, Trump. ¿Qué pasó? Gracias a la intervención y negociación del secretario Ebrard hemos podido tener reconocimiento del Nafta y una clarificación de la importancia de autopartes en Estados Unidos”, mencionó.

Además, destacó la vinculación con las asociaciones hermanas estadounidenses y canadienses para aportar información a Estados Unidos.

México provee casi 44% de los insumos que Estados Unidos compra, lo que refleja -dijo- la importancia de la relación comercial.

De igual manera el presidente de la INA precisó que México sigue teniendo ventajas competitivas que lo posicionan en un buen momento para ser destino de la inversión. Además, subrayó el factor del capital humano, el cual ha crecido de forma significativa en la industria de autopartes que actualmente cuenta con 880,000 colaboradores, representa un crecimiento de 160% desde 2007 y de 62% desde el 2020.

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que representa a fabricantes de vehículos terminales, Rogelio Garza Garza, habló de trabajar en el desarrollo de la proveeduría nacional; así como en estrategias para generar un mayor valor en México.

Durante la inauguración de la cumbre, el dirigente de la AMIA destacó que el evento es pertinente al contexto que vive la industria.

“Tenemos que trabajar mucho en la proveeduría nacional, en los proveedores nacionales, en desarrollar proveeduría en México, en hacer cada vez más valor en México y estar alineados con lo que viene para el futuro de la industria automotriz a nivel mundial. (…) Nosotros como fabricantes de vehículos terminales y la industria nacional de autopartes, ver cómo podemos generar mayor valor en México, cómo generamos mayor actividad y mayores procesos en México”, expuso.

Reuniones constantes con EU

En su intervención, el subsecretario de Industria y Comercio, de la Secretaría de Economía (SE), Vidal Llerenas Morales, destacó que avanzan las negociaciones con Estados Unidos.

El titular de la SE, Marceo Ebrard, se encuentra en Washington, sosteniendo reuniones constantes con la secretaría de comercio de Estados Unidos, así como entre sus equipos de trabajo, lo que ha permitido avanzar en acuerdos; confió en la probabilidad de que México no tenga aranceles o sean menores a los del resto del mundo. Sin embargo, reconoció que es un momento complejo y de incertidumbre.

“Esto nos ha permitido abrir nuevas posibilidades, poder avanzar en las conversaciones, poder tener -creo yo- posibilidades que no van a tener otros países en distintos temas, en particular en la automotriz, en el de autopartes y otras más en donde es muy probable que México no tenga aranceles, que tenga menos aranceles, y el resto del mundo sí los tiene. Entonces sí se abren oportunidades”, expuso.

En paralelo a la relación comercial con Estados Unidos, el funcionario federal también planteó exportar hacia nuevos mercados y potenciar la producción de autopartes mexicanas en el entorno global.

En este contexto, el reto no es solamente la relación con Estados Unidos y la imposición de aranceles, también lo es aumentar la competitividad ante el mercado global, agregó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero.

Fortalecen integración

En este contexto, Querétaro es sede del IAISS, encuentro de negocios del sector automotriz que contará con la participación de 5,000 proveedores, así como 300 grandes empresas.

Para esta edición se registraron 1,094 requerimientos de compra y 7,000 citas de negocios durante los días del evento (7 y 8 de mayo); se prevén 15,000 visitantes en el Querétaro Centro de Congresos.