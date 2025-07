Nuevo León apuesta por cerrar brechas digitales y formar talento TIC con apoyo del BID

Monterrey, NL. Aunque el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no enfrenta aranceles directos, la incertidumbre económica derivada de posibles tarifas, ha frenado proyectos de clientes en particular del sector manufacturero. Esta situación ha afectado a firmas de TI en Nuevo León, que han visto en pausa algunos desarrollos. No obstante, el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) está transformando la dinámica del empleo, al conseguir una mayor eficiencia en el desarrollo de software con los mismos equipos de trabajo.

Ángeles Vela, directora general del Clúster de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Nuevo León (Csoftmty), comentó a El Economista, que hay un crecimiento en especializaciones del talento, en ciberseguridad, inteligencia artificial, nube, Centros de Datos y Desarrollo de Software. "Las empresas que más están creciendo son las de TI y nube pública porque es una opción para tener sus propios servidores. Industrias como Fintech y Retail, cada vez requieren servicios más especializados".

Proyecto con el BID

Para atender esta necesidad, el Clúster impulsa el proyecto "Fuerza TI", una iniciativa que seleccionó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cual busca reducir las brechas digitales de las empresas y elevar el nivel de especialización del talento.

"Hemos estado profundizando con las empresas que estén metidas en temas de capacitación y certificación, educación dual, micro credenciales y convocatorias; nos dieron 400 licencias de Coursera, es una plataforma muy completa en todos los temas, estamos abriendo ciertos tracks en temas digitales", recalcó la directiva.

Cambio cultural y talento en la transformación digital

Ángeles Vela, destacó que uno de los principales retos en la transformación digital de las empresas es lograr un cambio de mentalidad (mindset) que impulse el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para aumentar la productividad. "Estamos en un momento clave: si no capacitamos a las personas en habilidades digitales, las organizaciones corren el riesgo de quedar obsoletas y perder competitividad frente a los mercados globales", advirtió.

El clúster ha detectado una alta demanda por fortalecer la cultura organizacional y el liderazgo digital, tanto en empresas TIC como en usuarios. Por ello, están impulsando el desarrollo de habilidades blandas y técnicas, desde la implementación de campañas de marketing hasta el desarrollo de software especializado.

Vela subrayó que la capacitación debe centrarse en competencias y habilidades, más que en títulos académicos.

"Ayer un conferencista de Silicon Valley se reunió con varias universidades y le preguntaban: ¿cómo contratar? Decía, nosotros no nos fijamos en la carrera, sino en los conocimientos y habilidades, incluso puede ser un joven recién salido de la preparatoria, si te certificas no importa la carrera. La tecnología rompe con esquemas, no discrimina por edad o condición: mientras haya disposición a aprender, la IA puede ayudarnos a ser más eficientes e incluso, mejores ciudadanos", concluyó.