Conductores de plataformas de transporte bloquean acceso al aeropuerto internacional de Guadalajara

Guadalajara, Jal. Conductores de plataformas de transporte, Uber y Didi, bloquean el ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para exigir que se les permita trabajar sin restricciones en la terminal aérea y en protesta por las sanciones económicas que les han impuesto, mismas que asciendes hasta los 50,000 pesos por levantar pasaje en dicha terminal.

"Tarifas justas, trabajo digno y futuro seguro para nuestras familias" son las consignas de los conductores quienes permaneces sobre la carretera Guadalajara Chapala, bloqueando el acceso al aeropuerto tapatío.

La manifestación de los conductores de plataformas inició la mañana de este martes en el estadio Guadalajara de futbol y circuló en caravana por las principales avenidas de la ciudad hasta llegar al aeropuerto tapatío.

Los conductores que integran la Coalición Jalisco Unido, exigen mejores condiciones laborales, tarifas justas y garantías de seguridad para realizar su trabajo.

El pasado 9 de abril, conductores de las plataformas Uber y Didi se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT Jalisco), donde exigieron que se les permita trabajar sin restricciones en el aeropuerto, y dado que no fueron atendidas sus demandas, tomaron la decisión de realizar la manifestación de este martes.

Con un corte a las 17:00 horas de este martes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, informó que derivado de la manifestación de conductores de plataformas quienes mantienen bloqueado el acceso a la terminal aérea, se implementaron acciones de apoyo para facilitar el ingreso de los pasajeros.

"En este sentido, se habilitaron cinco unidades de traslado que operan desde el acceso vial del aeropuerto hasta la terminal aérea, con el objetivo de apoyar a los usuarios y agilizar su llegada", subrayó el GAP a través de un comunicado.

También se pusieron a disposición de los usuarios, las unidades de taxis y camionetas operativas para su traslado a la terminal aérea.

Según el grupo aeroportuario, al momento no se han presentado afectaciones en las operaciones aéreas.

"Al corte de las 17:00 horas, la vialidad de acceso principal continúa bloqueada, por lo que GAP recomienda a los pasajeros mantener comunicación con sus aerolíneas sobre el estatus de su vuelo, consultar plataformas de navegación y tráfico en tiempo real para planificar su traslado, así como consultar las redes sociales del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde se estará actualizando el estatus de la situación", refiere el documento.