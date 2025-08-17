Buscar
Chiapas, la entidad con más población sin acceso a la salud en México

La carencia social por acceso a servicios de salud es la única que se ha incrementado en los últimos años. En Chiapas el 63.3% de la población no tiene cobertura médica oficial, ni pública ni privada.

Redacción El Economista

En Chiapas, 6 de cada 10 personas no cuentan con acceso a servicios de salud ya sean instituciones públicas o unidades privadas, de acuerdo con estimaciones de la Medición Multidimensional de la Pobreza difundida por el Inegi.

La prevalencia de esta carencia en Chiapas es del doble que a nivel nacional y es, con amplia ventaja, la entidad federativa donde más se presenta.

La carencia por acceso a servicios de salud considera a quienes no cuentan con afiliación a instituciones como el IMSS o ISSSTE, que tampoco son atendidas en unidades de la Secretaría de Salud y que no cuentan con cobertura médica privada.

La carencia por acceso a servicios de salud es la única que ha crecido en los últimos ocho años.

