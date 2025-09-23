Capacitan a negocios en Jalisco rumbo al Mundial 2026

Guadalajara, Jal. Para garantizar la calidad y seguridad en los productos y servicios que ofrecen, los gobiernos municipales de Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y de los Pueblos Mágicos de Jalisco, capacitarán a los establecimientos comerciales y de servicios turísticos, rumbo al Mundial de futbol FIFA 2026.

A través de la insignia "Somos 26", la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) se busca profesionalizar a los negocios locales para que ofrezcan confianza a los 2.5 millones de turistas que se espera, lleguen a Jalisco atraídos por los cuatro partidos de la justa mundialista que se realizarán en el estadio Guadalajara.

"Lo que busca esta insignia es profesionalizar a las entidades económicas del estado de Jalisco; queremos posicionarnos como destinos de excelencia, como destinos comprometidos con la calidad", expresó la secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, Cindy Blanco.

Precisó que el distintivo estará enfocado en negocios del área metropolitana de Guadalajara, de los Pueblos Mágicos, la Costalegre, la Ribera de Chapala y a la Ruta del Tequila.

Para obtener la insignia, las unidades económicas deberán acreditar cuatro módulos formativos obligatorios antes del 15 de mayo de 2026.

Otro de los requisitos es haber capacitado al menos al 70% de su personal en los temas que abordarán dichos módulos.

El primero será de "Anfitrionía" y lo otorgará la Secretaría de Turismo para capacitar y desarrollar habilidades de hospitalidad y vocación de servicio.

El segundo será el "Distintivo C", sobre la calidad en el servicio y altos estándares de atención en empresas turísticas, que impartirá la Dirección de Turismo de Guadalajara.

La misma dependencia municipal estará a cargo del tercer módulo, "Distintivo I", para promover espacios de inclusión y libres de discriminación.

El cuarto módulo será para sensibilizar y capacitar al sector de viajes y turismo en temas de prevención de explotación y laboral de niñas, niños y adolescentes, y estará a cargo de los municipios de Guadalajara y Zapopan.

Los establecimientos que obtengan la insignia "Somos 26" recibirán puntaje adicional en los programas de apoyo de Sedeco, y participarán en campañas de difusión y comunicación que realizará el gobierno de Jalisco.