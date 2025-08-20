Cancún capta 47% del turismo femenino internacional que visita México

Cancún, QRoo.- La Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer que Cancún ha captado el 47% de las mujeres turistas que ingresaron al país en la primera mitad del año.

La cifra nacional de este segmento alcanza 5 millones 695,000 mujeres, de las cuales 2 millones 676,650 viajaron directo desde sus países de origen hacia Cancún.

En segundo lugar por volumen de mujeres turista se encuentra la Ciudad de México, con el 14%; Los Cabos, con 12% y otros aeropuertos, con el 27 por ciento.

Por nacionalidad, destacan las visitantes estadounidenses, con el 68% de participación, consolidando a este mercado como el principal emisor de turismo femenino y refrendando la preferencia de las mujeres de ese país por los destinos mexicanos, indicó la Sectur.

Los mercados emergentes con mayor crecimiento en la llegada de mujeres extranjeras vía aérea al país fueron Argentina, con un incremento del 29%; Corea del Sur, con un 25%; y China, con un 13%, en comparación con el mismo periodo de 2024.

El reporte de la Sectur refiere que los indicadores turísticos muestran preferencia al alza por parte del turismo internacional por lo que seguirán trabajando para incrementar más esas cifras.

De hecho, a nivel Quintana Ro, entre 2021 y 2024 el turismo del vecino país del norte se ha incrementado en 37.9%, al pasar de 5.5 millones en 2021 a 7.6 millones en 2024 y mantiene tendencia de crecimiento con corte a mayo de 2025, según cifras de la Secretaría de Turismo (Sedetur) estatal.

El reporte estadístico de la dependencia establece que durante el primer cuatrimestre de este año el mercado estadounidense se mantiene como el más importante para los 11 destinos del estado al representar el 37.8% de todo el turismo internacional que capta la entidad y es la proporción más alta desde 2022.