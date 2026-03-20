México tiene la oportunidad de convertirse en un puente económico entre América del Norte y Asia-Pacífico: Expertos

México tiene la oportunidad de consolidarse como un puente económico entre América del Norte y la región Asia-Pacífico, en un entorno de reconfiguración del comercio global, consideraron representantes del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC).

“Una de las grandes oportunidades que vemos es cómo México puede consolidarse como un puente económico entre Asia y América, sobre todo por la posición estratégica que tenemos y la oportunidad de ir desarrollando las cadenas de valor”, manifestó Luis Darío Ochoa Rodríguez, miembro alterno de ABAC, quien también se desempeña como director de Asuntos Corporativos y Movilidad en Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

Destacó que este contexto representa la oportunidad de presentar las prioridades de desarrollo del país y fortalecer los vínculos de empresas mexicanas con las economías de Asia-Pacífico, principalmente en sectores como tecnología, servicios financieros, turismo, infraestructura, así como en sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Las declaraciones se presentaron durante el anuncio del Segundo Encuentro Anual de ABAC, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 22 al 25 de abril y en donde se espera la participación de alrededor de 200 líderes empresariales, autoridades y expertos de economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Los miembros del ABAC explicaron que este encuentro también representa una plataforma para impulsar el Plan México, calificado como el programa “estrella” de la actual administración federal, con el que se busca fortalecer el mercado interno y atraer mayor inversión extranjera.

“El encuentro es una gran oportunidad para que el Plan México sea conocido y para que los empresarios y tomadores de decisiones de esta región puedan venir a invertir a México, después de conocer el ambicioso programa de desarrollo que tenemos”, subrayó Sergio Ley, representante del ABAC, socio y miembro del Consejo de Grupo Ley.

Destacó que antes las relaciones económicas entre Europa y América dominaban el comercio mundial, pero hoy las economías con mayor crecimiento están en Asia-Pacífico, donde países como Indonesia, Malasia y Vietnam registran “crecimientos realmente envidiables”.

Por ello, añadió Sergio Ley, “es importante que demos a conocer al México real” en esta región, ya que “la opinión que se tiene a veces es un poco negativa o distorsionada”.

Respecto a los aranceles de hasta 50% que México comenzó a aplicar en enero a 1,463 productos provenientes de países sin tratados comerciales, principalmente de Asia, el también ex embajador de México en China adelantó que los grupos de trabajo de ABAC están analizando recomendaciones que serán presentadas a finales de año a los 21 líderes de la región, aunque prefirió no dar más detalles.

No obstante, acotó que estos aranceles “no perjudican”, dado que México mantiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de las economías de Asia-Pacífico a través del TPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).

Durante una reunión con medios de comunicación, Francisco Suárez, Chair (presidente) de ABAC México, destacó que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), integrado por 21 economías, representa aproximadamente el 60% de la economía global y concentra cerca del 50% del comercio mundial.

Explicó que el Segundo Encuentro Anual de ABAC también forma parte de la preparación rumbo a la cumbre de líderes de APEC que se realizará en México en 2028.

Sergio Ley aseguró que cuentan con el respaldo de la Secretaría de Economía y de la Presidencia de la República.

La ABAC representa la voz de las empresas ante presidentes, primer ministros y autoridades de cada economía de la APEC.