Aranceles, una oportunidad para fortalecer la integración regional del sector de autopartes

Querétaro, Qro. La amenaza arancelaria de Estados Unidos a México es un reto para la industria automotriz nacional, sin embargo, también es una oportunidad para fortalecer la integración del sector en la región, planteó el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco González Díaz.

Esta coyuntura, agregó, también permitiría captar más proyectos de inversión en México, para cubrir las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que -por ahora- exenta a las exportaciones mexicanas de tarifas.

Durante el lanzamiento de la tercera edición del International Automotive Industry Supply Summit (IAISS), que se realizará en Querétaro, el presidente de la INA destacó la adhesión productiva que tiene la industria en Norteamérica.

“No sólo intercambiamos productos, sino que los producimos juntos. La integración y el mensaje que tenemos que mandar es: ven a México y de esa forma cumples con las medidas del T-MEC y, de esa forma, puedes seguir exportando sin aranceles. Es la moda que está en este momento. El Plan México es un pedestal y una gran idea del gobierno federal en la que nos estamos integrando como primer sector”, apuntó.

La industria automotriz genera 5.1 millones de empleos en la región, donde se producen 15.4 millones de vehículos al año; en particular, la industria autopartista produce un valor de más de 460,000 millones de dólares.

“La fortaleza de nuestra región radica en la colaboración entre empresas, gobiernos, academia y asociaciones de los tres países que impulsan la competitividad y el desarrollo sostenible del sector”, apuntó.

A este escenario sumó la participación que tendrá la industria en el Plan México, al ser el primer sector que contará con un programa clave de desarrollo de proveedores, con el objetivo de sustituir importaciones; en este proyecto trabajan con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

El presidente de la INA visualizó una “tormenta” de aranceles en cinco vertientes, de parte de Estados Unidos: la primera, las tarifas generalizadas de 25%; los aranceles al acero y al aluminio; el paquete de reciprocidad que se anunciará próximamente; podrían sumarse aranceles a la importación de automóviles y al cobre.

El arancel generalizado del 25%, agregó, se mitigó a través del T-MEC; agregó que la mayoría de la industria de autopartes estaba en regla con el tratado, aunque algunas otras no habían solicitado las preferencias del acuerdo comercial.

“Las empresas de autopartes prácticamente todas están amparadas por el T-MEC porque cumplen, no es el caso de las armadoras”, apuntó.

Ambiente de inversiones

Pese a la coyuntura que enfrenta la relación comercial con Estados Unidos, las inversiones en la industria automotriz siguen en pie, no obstante, las nuevas inversiones están en espera, afirmó Francisco González.

“Esta parte de las inversiones, siguen en pie. Un cambio de viento no es un cambio de curso. La consultora Roland Berger ha definido a México como un lugar imbatible en calidad y costos para producción de autopartes, esto no cambia en el largo -y tampoco en el mediano- plazo. Hay una tormenta en este momento, pero lo que sí vemos es que las inversiones que estaban en pie siguen, hay un efecto wait and see para las nuevas”, expuso.

Un ejemplo de la continuidad de las inversiones en el sector, precisó, es la empresa que desde Querétaro producirá los primeros frenos eléctricos para la región de Norteamérica (ZF Group que anunció su inversión en el 2024). Pese al contexto global, agregó, México sigue siendo destino para las inversiones en la industria.

En ese tema, el director general de la INA, Gabriel Padilla Maya, destacó que están incrementado las reinversiones, tanto en manufactura como en investigación y desarrollo; hoy más que nunca, dijo, hay interés por invertir en el país, dado que la imposición de aranceles abre oportunidades para seguir fortaleciendo la integración.

Manufactura, ventaja competitiva de México

El presidente de la INA mencionó que el martes la asociación sostuvo un encuentro con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, donde expusieron la situación del sector; agregó que trabajan tanto internamente como con los gobiernos y con las asociaciones de otros países.

La semana pasada, refirió, se reunieron con asociaciones hermanas para analizar de qué manera mantener las ventajas competitividad de cada uno de los países; en México, puntualizó, es claro que la manufactura juega un papel fundamental como ventaja competitiva.