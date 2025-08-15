Anuncian miles de cuartos hoteleros más para Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes su conferencia matutina desde Chetumal, donde se dio información sobre el crecimiento de la inversión, atención al sargazo y el impulso al turismo en la entidad.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio cuenta del crecimiento en inversión hotelera para la entidad, pues durante el 2024 se registraron 15 nuevos centros de hospedaje con 4,915 nuevas habitaciones.

Para 2025, dijo, hasta julio pasado, se han sumado 4 nuevos centros de hospedaje con 1,424 habitaciones, que hacen un total de 6,339 nuevos cuartos para la entidad en poco más de año y medio.

La proyección para el periodo 2025-2027 contempla 23 centros de hospedaje más, con 8,353 habitaciones, de los cuales 11 hoteles con sus 5,203 habitaciones abrirán este año.

Para el sur del estado, la gobernadora confirmó la inversión en Mahahual por parte de Royal Caribbean, la cual contempla más de 1,000 millones de dólares con el proyecto Perfect Day México, además de otro proyecto inmobiliario denominado Playa “Lahun Tiku”, cuya inversión asciende a los 260 millones de dólares.

En relación con el sargazo, Mara Lezama dio a conocer los avances que se tienen en la estrategia integral de atención de la mano con la Secretaría de Marina, además de que se anunció que puesta en marcha en breve a una planta generadora de biogás a partir del sargazo que servirá de modelo para la industrialización de esta alga.

Vivienda

El titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que ya se ha iniciado la construcción de 8,128 viviendas y se tiene una proyección de más de 70,000 unidades adicionales en el corto plazo, lo que representa un avance sin precedentes para la región.

Además dio a conocer que se han congelado 166,000 créditos que ya no aumentarán; de estos, más de 26,000 ya han sido reestructurados, aplicando quitas de interés y disminuciones de mensualidad.

Seguridad

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en Quintana Roo, de julio de 2024 a julio de 2025, los homicidios dolosos bajaron 61.3 %. En Benito Juárez la reducción fue de 70.6 % y los delitos de alto impacto en el estado cayeron 29.2 % en el último año.

Asimismo, se han asegurado 1,300 kilogramos de droga en el estado; fueron detenidas 3,258 personas, todas por delitos de alto impacto y la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más de 90%.

Además, se han aplicado 1000 sentencias condenatorias, evitando así la impunidad. Se decomisaron casi 300 armas de fuego, 6,200 cartuchos y cientos de cargadores.

García Harfuch destacó que en el municipio Benito Juárez, la reducción fue de 70.6 por ciento y por los delitos de alto impacto en el estado cayeron 29.2 por ciento en el último año.

Finalmente explicó que el robo a transeúnte se tuvo una reducción de 22 por ciento; robo de vehículo 8 por ciento y robo a comercio 6 por ciento; 214 detenidos por extorsión; cero secuestros registrados.