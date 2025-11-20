Análisis técnico y cuidar fuentes de empleo pide Coparmex sobre reducción de jornada laboral

Guadalajara, Jal. Previo a la presentación de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en que "toda reforma laboral debe construirse con análisis técnico, con visión de largo plazo y cuidando las fuentes de empleo", afirmó su presidente nacional Juan José Sierra Álvarez.

Al inaugurar el Foro Nacional Laboral Coparmex en Guadalajara, el dirigente patronal enfatizó: "nadie gana con decisiones apresuradas, México necesita reformas que fortalezcan el empleo formal, promuevan la capacitación continua y generen condiciones para que los trabajadores y empresas enfrenten con éxito los retos tecnológicos, demográficos y económicos del presente y del futuro".

Sierra Álvarez añadió que el país enfrenta un entorno que cambia todos los días y que exige decisiones firmes, datos claros y diálogo social auténtico.

"Coparmex ha asumido un rol determinante en la política laboral: impulsamos mejoras que hoy son realidades concretas como la reforma de Pensiones, la regulación de la subcontratación, la ampliación del período vacacional y, sobre todo, la nueva cultura salarial que iniciamos hace 10 años para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo", indicó.

Principales desafíos

El dirigente nacional del sindicato patronal refirió que hay retos que no se pueden evadir, como el de la informalidad que excluye a millones de personas, la brecha salarial de género, y la falta de incentivos para crear empleo formal, especialmente para las micro y pequeñas empresas.

"A octubre de 2025, México registró 22.7 millones de trabajadores asegurados en el IMSS de los cuales, 87% cuenta con un empleo permanente; sin embargo, la informalidad continúa siendo un desafío enorme con 55% de la fuerza laboral; es decir, 33.1 millones de personas que trabajan sin seguridad social, sin estabilidad y sin derechos garantizados", ahondó.

El presidente de Coparmex nacional destacó además que sin seguridad no es posible el desarrollo económico.

"Los grupos que operan al margen de la ley limitan las inversiones, frenan proyectos y afectan a quienes generan empleo todos los días...Sin seguridad, no es posible hablar de prosperidad y desarrollo social. Frente a este escenario, México necesita fortalecer su Estado de Derecho y consolidar espacios de diálogo social".

Habrá gradualidad

Por su parte, Fidel Antuña, presidente de la comisión Laboral nacional de Coparmex, aseguró que "va a haber gradualidad y va a haber flexibilidad también", y aclaró que pese a lo que se ha difundido, "todavía no hay un documento final; el documento se está construyendo, hay una gran participación del sector empleador".