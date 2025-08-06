Ampliación de periodos de pago, estrategia ante coyuntura en la industria automotriz

Querétaro, Qro. La ampliación de los periodos de pago es una estrategia que ha empleado la industria automotriz ante el contexto de incertidumbre que vive el sector, refirió el director del Clúster Automotriz de Querétaro, Daniel Hernández Camacho.

Frente a escenarios complejos, ahondó, estas medidas impactan en cadena a toda la industria y son decisiones que se acentúan en este tipo de momentos.

Este año la industria se ha visto impactada por la incertidumbre que provocan los ajustes en la política arancelaria de Estados Unidos, así como el comportamiento del mercado.

“Es parte de la estrategia. El negocio dentro de la industria tiene que ver con flujo de efectivo, cuando las cosas cuestan un poquito de trabajo lo que hace la gente es tratar de financiarse en la cadena de suministro y son comportamientos habituales; en mi operación como clúster, nuestros clientes nos han avisado que nos mueven de 30 a 60 y de 60 a 90, ahorita el estándar está sobre los 90 días”, explicó.

Esta coyuntura también se presentó durante la pandemia de Covid-19; no obstante, explicó que cuando llegan estas decisiones, tienen la perspectiva de que en el corto plazo mejorarán las condiciones.

“Lo vimos también en tiempos de la pandemia de Covid, llegaron muchas comunicaciones de aplazamientos de pagos y regularmente cuando se hace eso es porque hay una visión de que en el corto plazo van a mejorar los volúmenes, van a mejorar los comportamientos del mercado, porque de esa forma lo que tratan de hacer ellos es sostener el flujo de efectivo hasta que se reactiva al punto que ellos están esperando”, mencionó.

Por tanto, analizó, la extensión de los periodos de pago es común en la toma de decisiones de las empresas, con la finalidad de mitigar los impactos que está teniendo la industria.

“Le doy una lectura dentro de lo habitual como una de las estrategias que toman las empresas para poder mitigar estos cambios, (…) pero sí es normal, es un comportamiento que ya hemos visto antes, en momentos donde ellos tienen que administrar de mejor forma su flujo de efectivo, nos notifican a los proveedores; pero ellos, a su vez, de sus clientes reciben notificación de ajustes, es un efecto en cadena”, expresó Daniel Hernández.

De forma previa el presidente de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), Cuauhtémoc Acevedo Toledo, explicó que la extensión de los periodos de pago la están percibiendo prácticamente todas las empresas socias debido a la vinculación que tienen con la industria de autopartes.

Así, las mipymes industriales están resintiendo el aplazamiento de los pagos de sus clientes, presionando la liquidez de sus negocios y, en algunos casos, generando cartera vencida.

Respecto a la incertidumbre que provocan las medidas arancelarias de Estados Unidos, la industria automotriz habría cerrado la primera mitad del 2025 con un menor ritmo de crecimiento, lo que se aprecia en las decisiones para contratar personal, estimó el director del clúster. Sin embargo, mejoran las expectativas para este segundo semestre del año.