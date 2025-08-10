Aeropuerto de Puerto Vallarta, entre los cinco con mayor flujo internacional de México

Guadalajara, Jal. Con una inversión total de 9,200 millones de pesos, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta avanza en las obras de construcción de su nuevo edificio terminal con el que crecerá 130% la superficie en metros cuadrados del aeropuerto vallartense, lo que le permitirá atender la creciente demanda de viajeros y mantenerse en el top 5 entre las terminales aéreas de México con mayor flujo de pasajeros internacionales.

“De aquí al 2027 tenemos una gran inversión para el aeropuerto de Puerto Vallarta donde estaremos aperturando una nueva terminal que va a tener 130% más metros cuadrados contra lo que hoy tenemos, ya que es una terminal de 74,000 metros cuadrados; la idea es que esté lista para el 2027”, comentó a El Economista, la directora de Relaciones Institucionales del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Alejandra Soto.

Detalló que las obras que iniciaron hace dos años darán una nueva visión al aeropuerto de Puerto Vallarta, mismo que conecta en la actualidad con 56 rutas aéreas, de las cuales 26 conectan a destinos en Estados Unidos y 16 a Canadá.

“Es un aeropuerto conectado, estamos justo en el corredor entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, tenemos conexión con 56 destinos y es un aeropuerto que es la puerta más cercana y eficiente de este corredor; estamos a 15 minutos del centro de Vallarta, a menos de una hora de Punta Mita y Sayulita, y seguimos muy enfocados en hacer crecer a este aeropuerto y en darle todo lo que necesita para siga siendo un aeropuerto de gran nivel en México”, indicó Soto Ayech.

La funcionaria subrayó que el de Puerto Vallarta será el primer aeropuerto en México en contar con la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) Gold, por lo que será una terminal aérea sustentable.