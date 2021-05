Derivado de una mejor gestión administrativa, donde se busca quitar presiones a las finanzas de Veracruz, la agencia Moody's cambió la perspectiva de calificación del estado de Estable a Positiva, dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa, explicó que lo anterior obedece a una estrategia de mejora financiera para tener mayor liquidez y dé como resultado que la dinámica económica estatal mejore. “Hemos sostenido que transitar en las finanzas de Veracruz no es nada sencillo en virtud de las deudas que dejaron los gobiernos anteriores y que son un peso muy fuerte para este gobierno”.

“En ocasiones me preguntan que por qué me refiero al pasado, que por qué hago alusiones hacia cómo trabajaron los gobiernos anteriores y decirles que no lo voy a dejar de hacer mientras nos sigan cobrando más de 4,000 millones de pesos anuales del presupuesto para puros intereses de deuda”, refirió el gobernador.

Sobre la importancia de estas acciones, indicó que se beneficia la administración pública y la ciudadanía, ya que se podrán tener más recursos para mejorar los servicios de la entidad, como en los rubros de salud e infraestructura.

El secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, José Luis Lima Franco, precisó que la agencia observó que los indicadores financieros del estado han mejorado constantemente en los últimos años “y se comparan favorablemente con sus pares locales”.

“Del 2018 a la fecha, hemos reducido prácticamente 5,000 millones de pesos el pasivo total del estado. Se ha hecho un esfuerzo por reducir las contingencias fuera de balance, que esas son las cuentas de orden, que también se han reducido en poco más de 3,000 millones”, dijo.

Otro factor que ayudó es que Veracruz ha presentado una menor dependencia del financiamiento a corto plazo; por ejemplo, en el 2018 se pidieron 2,500 millones de pesos en este rubro y para el 2020 únicamente se solicitaron 1,800 millones. “La intención es pedir menos cada año”.

Lima Franco indicó que también la agencia HR Ratings mejoró la calificación del estado para este año, pasando de “HR BBB-” a “HR BBB+”, señal de que aumenta la confianza para la entidad.

Argumentos de la agencia

De acuerdo con Moody's, el cambio de perspectiva y la afirmación de las calificaciones (en “B1/Baa2.mx”) reflejan mejoras sostenidas en la liquidez del estado.

“Sus sólidos superávits operativos brutos que se mantuvieron estables frente a la presión generada por la pandemia, así como el continuo avance en la reducción de los pasivos acumulados del estado y las contingencias fuera de balance”, se lee en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Reiteró que Veracruz ha mostrado mejoras en las prácticas de administración y gobierno interno, que han logrado respaldar los superávits y mejorar la liquidez. Por ejemplo, el aumento de los gastos se ha mantenido por debajo del crecimiento de los ingresos en los últimos cinco años, lo que se refleja en balances operativos positivos que promediaron 7.3% de los ingresos operativos en el 2019 y el 2020.

“Moody's espera que el estado pueda mantener superávits operativos de 4.8% en el 2021 y 4.6% en el 2022, incluso ante una desaceleración del crecimiento de las transferencias federales”, sostuvo la agencia.

En tanto, la deuda de corto plazo cayó a 3.9% de la deuda directa en el 2020 desde 8.5% en el 2016, y el estado busca seguir reduciendo gradualmente su uso de financiamiento de corto plazo en el 2021 y el 2022.

