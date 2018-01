Guadalajara, Jal. El 2018 es la última oportunidad para resolver el problema jurídico entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ejidatarios de El Zapote en torno al pago de los terrenos donde se ubica el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Si el litigio no se resuelve a la brevedad, la terminal aérea tapatía se volverá inoperante, advirtió el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez.

“El tema del aeropuerto no está resuelto, es algo que tenemos que seguir presionando. Sabemos que el aeropuerto recibió 30% más pasajeros de los que esperaba o para lo que estaba preparado en su plan quinquenal”, señaló el dirigente de los industriales en la entidad.

Enfatizó que “si no abrimos la segunda pista y hacemos más infraestructura fuera del aeropuerto para poder llegar, el aeropuerto de Guadalajara va a estar rebasado y va a ser inviable”.

De acuerdo con las proyecciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que opera y administra la terminal aérea de Guadalajara, la capacidad máxima de operaciones en el aeropuerto está a punto de agotarse en los próximos dos años.

INFORME

En el informe presentado en octubre del 2017 a los miembros del Consejo Consultivo del aeropuerto, el director general del GAP, Fernando Bosque Mohino, dijo a los empresarios que “vamos casi dos años retrasados” en el proyecto para ampliar la infraestructura con una segunda pista que permita crecer las operaciones de la terminal.

Pese a la urgencia, la construcción de la segunda pista no será posible antes del 2022, debido a que se requiere, primero, contar con los terrenos propiedad del ejido El Zapote que ya advirtió que no los venderá si antes el gobierno federal no paga lo que les adeuda por las 307 hectáreas expropiadas en la década de los 70. Posteriormente, debe elaborarse el proyecto y ejecutarlo.

Según el informe de tráfico de pasajeros del GAP, durante el 2017, el aeropuerto de Guadalajara movilizó 12.8 millones de viajeros, cifra que representa un incremento de 12.4% en comparación con el 2016.

El reporte también indica que el mayor crecimiento se registró en la movilidad de pasajeros nacionales, que de enero a diciembre del 2017 aumentó 17.1% en comparación con el mismo periodo del 2016.

