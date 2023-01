Uber iniciará operaciones en Chetumal

Cancún, QR. Aún sin la reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, la empresa Uber anuncia que a partir de este lunes 16 de enero, socios conductores podrán acceder a la aplicación y registrar su vehículo para comenzar a dar servicio en las próximas semanas.



Los interesados podrán revisar los requisitos de registro en uber.com/drive o bien descargar la aplicación de Uber Driver al teléfono celular, ya sea en Android o en iOS.



Una vez que el potencial socio conductor cumpla con los requisitos necesarios, podrá empezar a hacer viajes con la aplicación y generar ganancias de manera flexible.



“La disponibilidad de Uber en Chetumal deriva de un amparo obtenido por la empresa el 11 de enero del 2023, en el cual se determina que los servicios prestados por los socios conductores a través de la aplicación son privados, y por lo tanto no es necesaria una concesión de transporte público en este estado”, asegura la empresa.



En las próximas semanas, la aplicación también estará disponible para los usuarios que quieran viajar en Chetumal.



Apenas el pasado 11 de enero, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito falló a favor de la operación de Uber en Quintana Roo.



De acuerdo con el fallo, “las leyes de transporte en Quintana Roo son inconstitucionales y no pueden aplicarse para Uber, pues es un servicio privado y no público”.



Los considerados expuestos durante la audiencia hicieron mención a que con anterioridad la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado al respecto, estableciendo que las plataformas de transporte son distintas al servicio público de taxis y por ello no pueden ser reguladas mediante un esquema de concesiones, ante lo cual los jueces del Tercer Tribunal Colegiado finalmente votaron por conceder el amparo a Uber para que opere en el estado.



El fallo también establece que debe haber una regulación de las plataformas de transporte, pero ya sin la exigencia de una concesión, por lo que la entrada de Uber a no será inmediata, sino que deberá definirse una regulación distinta a la que actualmente está contenida en la ley de movilidad del estado.



Al menos así lo han dado a conocer funcionarios del gobierno del estado, como la gobernadora Mara Lezama, quien dijo la semana pasada que buscará agilizar la expedición de un nuevo reglamento de movilidad en el estado que regule a las plataformas de transporte.



