Cancún, QR. En gira de trabajo por el sureste del país, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que pese a no haber comenzado las obras en los tramos 6 y 7 del Tren Maya, se mantiene el compromiso de inaugurar el proyecto en diciembre del 2023, junto con el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Para ello anunció que ya han adquirido 1,200 hectáreas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto para la nueva terminal aérea.

“Ya se adquirieron los terrenos, 1,200 hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto, que lo vamos a inaugurar en diciembre del 2023 y no olvidar que también en diciembre del 2023 vamos a inaugurar los 1,500 kilómetros del Tren Maya, y no hemos empezado de Escárcega a Tulum. Además, que de Cancún a Tulum todavía estamos viendo lo de los trazos porque no queremos imponer nada”, expuso el mandatario.

“La ventaja que tenemos es que en el tramo de Escárcega a Tulum van a trabajar los ingenieros militares, nada más estamos por terminar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el 21 de marzo y se vienen todos los ingenieros militares a ese encargo, son dos tramos (6 y 7), que van a estar bajo la coordinación de los ingenieros militares”, añadió.

López Obrador también anunció el Programa de Obras de Infraestructura para el Fortalecimiento de Cancún y Tulum, cuyo monto conjunto de inversión pública es de 10,000 millones de pesos.

El programa presentado este fin de semana incluye el Puente Vehicular Nichupté, con un costo de 4,872 millones de pesos, cuyo objetivo es dotar de una nueva arteria de ingreso a la zona hotelera de Cancún a través de la laguna Nichupté. El puente tendrá tres carriles de 3.5 metros, uno por sentido, más un tercer carril reversible y dos entronques de acceso.

Además, se modernizarán 11 kilómetros del bulevar Luis Donaldo Colosio que incluye la mejora de bahías para el transporte urbano público, con paraderos y alumbrado, con un costo de 900 millones de pesos.

Se anunció además la modernización del entronque del Aeropuerto Internacional de Cancún para hacer más eficiente la carretera 307, cuya inversión anunciada es de 200 millones de pesos.

Para Cancún se presentó el proyecto denominado Construcción de la Avenida Chac Mool, con 1.5 kilómetros de extensión al norte del entronque del Aeropuerto Internacional de Cancún y con una inversión de 150 millones de pesos.

Terminamos el recorrido de tres días para supervisar las obras del Tren Maya en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. pic.twitter.com/3hNowEmIpb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2022

Proyecto ambiental

Para Tulum, el presidente López Obrador y el gobernador Carlos Joaquín González, anunciaron el Parque Nacional del Jaguar, que busca detener el crecimiento urbano desmedido de esta región y aledañas, así como preservar el medio ambiente.

Para dicho proyecto, el gobierno federal cuenta ya con las primeras 1,000 hectáreas en torno al Parque Nacional Tulum, las cuales quedarán delimitadas por una barda perimetral; sin embargo, la intención a más largo plazo es conformar una nueva reserva natural de 260,000 hectáreas partiendo de Tulum y que se extenderían hasta los límites con el estado de Yucatán.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, explicó que se trata también de una medida de contención a la expansión de la mancha urbana, la que ha venido creciendo sobre los bosques, manglares, que ponen en peligro la riqueza natural.

El gobernador expresó que esta área natural protegida que crecerá y permitirá preservar la riqueza natural de Quintana Roo.

En #Tulum Acompañé al Presidente @lopezobrador_ en la supervisión de los tramos 5, 6 y 7 del #TrenMaya y el Parque del Jaguar, 300 has que se agregan al Parque Nacional Tulum como Área Natural. Obras de gran trascendencia para las y los Quintanarroenses. #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/31qNdaIRIw — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) January 31, 2022

estados@eleconomista.mx

kg