Querétaro, Qro. A casi dos meses del regreso de actividades esenciales, algunas empresas del estado siguen reportando paros técnicos, ajuste en los horarios de trabajo y en una menor proporción, cierres temporales.

El secretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Querétaro, Miguel Rodríguez Navarro, expuso que menos de 5% de las empresas afiliadas han recurrido a cierres parciales, sin que de momento tengan registro de cierres totales.

“Todavía la tendencia es mantener paros técnicos en algunas empresas, otras con jornadas reducidas y algunas otras han hecho cierres temporales, por ahora no hay cierres definitivos. No son muchos (los que han recurrido a cierres temporales), son pocos, no llegan ni a 5% del total de la plantilla que nosotros tenemos registrada en la entidad”, expuso.

El regreso de actividades -agregó- ha sido gradual, estimando que entre 90 y 95% de las firmas ligadas a la CTM han regresado de manera ordenada y en apego a los protocolos sanitarios, ante la prevalencia de la pandemia por Covid-19.

“Ha habido un retorno de manera ordenada, lamentablemente como en todo ha habido patrones, empresas desordenadas, empresas de cierta forma incumplidas, pero te puedo decir que en su generalidad 90 a 95% ha sido ordenado, ha sido bien protocolizado, cumpliendo con los procesos que establece o estableció desde un inicio el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el Consejo de Salubridad”, acotó.

Apertura de guarderías

En torno al regreso gradual de las actividades económicas, el sector laboral pide que se lleve a cabo la reapertura de guarderías debido a que el cierre de estas ha significado una presión laboral y económica para los trabajadores, refirió el representante sindical.

A partir de este lunes 27 de julio, en la entidad retomaron labores las guarderías afiliadas al IMSS, con la restricción de operar a 30% de su capacidad; sin embargo, -añadió- el sector obrero requiere que abran en la totalidad de su capacidad.

“Por supuesto que era una necesidad, pero que se debió haber hecho hace un mes o dos cuando se reactivaron las actividades esenciales, evidentemente siempre se tiene que anteponer la seguridad de las personas, es por eso que las guarderías no retornaban y había el rumor muy fuerte de que sólo iban a retornar hasta que el semáforo se encontrara en verde. Sin embargo, entendería que esto fue en función de una presión económica y política de los gobernadores, porque las mamás y papás, que tienen a sus hijos en guarderías tiene que ayudarse con esta prestación, no va a ser suficiente, necesitamos retornar a 100 por ciento”, agregó.

Sin embargo, ante la emergencia sanitaria por Covid-19, pugnó porque se realice un regreso paulatino y seguro, con apego a los protocolos sanitarios que se han diseñado para las guarderías.

Miguel Rodríguez puntualizó que la reapertura de las guarderías tendría que estar ligada al regreso de las actividades económicas, pues en algunos casos ha derivado en un incremento en gastos para los trabajadores que deben recurrir a alguien que cuide de sus hijos mientras laboran, además de también haber presentado una presión para que padres dejen sus empleos.

“Reitero la necesidad de tener que abrir las guarderías es en función de la reactivación económica de aquellas personas que necesitan regresar a trabajar, porque quienes regresan a trabajar llevando a sus hijos a la guardería sus ausencias no están justificadas, estas personas o tenían que hacer un gasto adicional para que una persona cuidara a sus hijos o definitivamente tuvieron que renunciar en su trabajo”, refirió.

La industria manufacturera del estado emplea a 207,801 personas en la entidad, al primer trimestre del año; este indicador representa 23.2% de los 893,666 personas ocupadas en el periodo de referencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Entre el total de personas ocupadas en la industria manufacturera: 65.2% son hombres y 34.8% mujeres, expone la encuesta emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

