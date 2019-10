Querétaro, Qro. El sector de comercio y servicios se mantiene expectante de las políticas públicas que implementa el gobierno federal, al visualizarse como factores que podrían incidir en el crecimiento de esta rama productiva.

El presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, dijo que hasta los primeros nueve meses del 2019 el sector no ha tenido afectaciones en sus niveles de crecimiento, tal como ha ocurrido en rubros como la industria de la construcción.

"Sin embargo, sí reconocer que si seguimos en este camino, si sigue viéndose la incertidumbre federal y todos estos cambios que no quedan completamente claros y todo este esquema, a lo mejor del ataque sobre todo al tema empresarial y comercial, definitivamente podríamos tener una afectación", advirtió el líder empresarial.

De acuerdo con Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, no se observa claridad en la política económica del gobierno federal, aunado a que la toma de decisiones ha impactado en la confianza del empresariado.

El presidente de Canaco Servytur en Querétaro dijo que el sector empresarial no tiene claridad de cómo quedó configurada la estructura de las representaciones federales en el estado, aunado a que no han tenido acercamiento con las autoridades federales que operan en la entidad.

"No tenemos contacto con casi nadie del gobierno federal, no sabemos las estructuras cómo han quedado; anteriormente teníamos muy determinado a los delegados y toda esa estructura organizacional federal, actualmente no sabemos", abundó.

A través de la Canaco, a lo largo del año las empresas del sector reportan crecimientos anuales de entre 6 y 8%, cercano a las proyecciones de incremento que la cámara fijó de 8% al cierre del 2019.

Entre las proyecciones de crecimiento del sector comercio y servicios en el estado, para este año se programó la apertura mensual de 10 nuevos establecimientos, tan sólo de negocios abiertos a través de socios de la cámara.

Las actividades terciarias son el mayor generador de empleos en el estado; hasta agosto, los sectores de comercio y servicio sumaron 273,837 empleos formales registrados en la entidad: 44.6% de los 613,572 trabajadores adscritos ante el Instituto Mexicano de Seguro Social.

