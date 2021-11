Monterrey N.L. La Secretaría de Economía canceló los programas de 127 empresas de la Industria Manufacturera y Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX), durante 2021, de ellas Nuevo León ocupó el segundo lugar con el 13% del total de las bajas, mientras que Tijuana tuvo el mayor porcentaje, con un 20%, comentó Juan Carlos Ramos, socio de Comercio Exterior, de la consultora de servicios aduanales Selecen.

Explicó que el pasado 8 de octubre la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DO), el listado de las 127 empresas IMMEX canceladas por la falta de presentación del Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior (RAOCE) correspondiente a 2020, y las que no cumplieron con alguno de los requisitos estipulados en el artículo 11 fracción III del Decreto IMMEX, los cuales fueron cancelados definitivamente a partir del 1 de septiembre de este año.

De las 127 empresas reportadas, 92 no presentaron el RAOCE, y 35 no cumplieron el requisito del Decreto IMMEX. “Esto conlleva que las compañías perdieran el beneficio del programa IMMEX, y no podrán importar en el régimen temporal”.

“Habrá empresas que pensarán que no les afecta ya que estaban importando en régimen definitivo con pedimentos clave A1. La realidad es otra, las compañías que ya no cuentan con el programa IMMEX, también están en riesgo de perder el registro del Padrón de Importadores, es decir, que tampoco podrán realizar operaciones de importación.

La Secretaría de Economía federal obtiene esta información y valida estos rubros, al conciliar los datos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y verificarlos conforme al Registro Federal de Causantes (RFC).

Las empresas del Programa IMMEX que hayan sido canceladas, tendrán 60 días naturales para retornar los bienes importados al amparo del anterior programa IMMEX o bien realizar los cambios de régimen de dichos bienes (mercancías y activos fijos).

Lo anterior, tendría un impacto económico en las empresas al estar realizando el pago de las contribuciones conforme al cálculo y de acuerdo a la liquidez o solvencia de la empresa.

En caso de no realizar dicho proceso, la mercancía estaría en México con el estatus de ilegal, lo cual podría tipificarse como contrabando, pues al no poder comprobar la estancia legal en el país de dichos bienes, se podrían embargar a favor del erario público.

“Se tendrán 60 días como lo establece el Decreto IMMEX en su artículo 28, para realizar dicho proceso de autocorrección, lo cual implica hacer un análisis de los bienes que están con un saldo abierto, conforme al sistema de control de inventarios temporales denominado (Anexo 24), y de dicho resultado o descarga del reporte de inventarios se deberá considerar para el pago de las contribuciones”, enfatizó Juan Carlos Ramos.

Concluyó que las empresas que estén en dicha situación podrán retornar los bienes al extranjero, “pero seamos sinceros los costos logísticos en los retornos no son muy viables y los bienes que están en la planta tienen la finalidad de producir bienes manufacturados”.

Una alternativa, dijo, es solicitar una ampliación del plazo (180 días naturales) para la autocorrección por única ocasión, que deberá ser presentada ante las autoridades dentro del plazo de 60 días naturales, para que lo consideren para su aprobación.