Monterrey, NL. El gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que la oficina estatal Sistema de Administración Tributaria de Nuevo León, realiza redadas para auditar a distribuidores, fabricantes, importadores, almacenistas y gasolineras, para combatir prácticas de “huachicoleo fiscal” y que paguen el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

En el marco de la presentación del Resumen del Inventario de Emisiones del Área Metropolitana de Monterrey, García Sepúlveda explicó que todos los días llegan a la Zona Metropolitana, pipas con distintos combustibles, como biogás, biodiesel o mezclas de muy mala calidad, que posteriormente se venden en las gasolineras locales, y se convierte en una fuente de contaminación importante.

“Las meten a Nuevo León (las pipas), suministran vía distribuidores y las terminan vendiendo en gasolineras, eso no es ni gasolina, no pasan los criterios de combustóleo, es peor que eso, y hay estaciones de servicio de gasolina engañando al consumidor, vendiendo ‘mugrero’ y estamos miles de neoloneses diario contaminando con algo que no es ni gasolina”, dijo el gobernador.

Detalló que el 82% de la importación de gasolina que se consume en Nuevo León, viene de Texas y no la trae Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Ese es otro componente que contamina y por eso les digo, hoy mismo salieron en la mañana redadas del SAT Nuevo León y se está auditando a distribuidores, fabricantes, importadores, almacenistas y gasolineras para ver el pedimento de importación, ¿qué demonios nos están vendiendo a los consumidores?, que paguen todo el IEPS que se robaron”, sentenció.

“Y ese es el tipo de medidas que tenemos que urgentemente aplicar y va a haber roces, y va a haber intereses, y va a haber amparos, y va a haber impugnaciones, pero hay que entrarle”, recalcó.

