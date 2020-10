Querétaro, Qro. La crisis económica que ha desembocado la pandemia por Covid-19 impacta a la industria restaurantera del estado, manteniendo niveles de aforo aún por debajo de los permitidos.

Aunque el aforo autorizado es de máximo 75% de capacidad, los restaurantes apenas han llegado a 35 y 40%, refirió el presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Octavio Mata Rivera.

“Hasta que no haya una vacuna no se puede prever una recuperación, se podría tardar más de un año a partir de la fecha en que salga la campaña de vacunación (…) El que cambie el aforo (de 50 a 75%) no hace la diferencia, porque no se ha llegado a 50% en los restaurantes”, declaró.

En este contexto y ante los efectos económicos de la pandemia, al menos 90 restaurantes del estado enfrentan complicaciones financieras, al tratarse de 15% de los 600 establecimientos asociados a la cámara.

“Son más de 15% los negocios que están en una situación complicada; por eso estamos buscando apoyos de publicidad y promoción para que la gente los visite”, refirió.

El empresario explicó que los protocolos sanitarios de distanciamiento de entre 1.5 y dos metros entre cada mesa, impide que al menos 30% de los 600 asociados puedan aplicar la máxima capacidad autorizada.

Actualmente, reportan una pérdida económica de entre 55 y 60%, respecto al 2019, debido a que han logrado una recuperación económica que fluctúa de 40 a 45% en relación con las ventas logradas en el año anterior.

Para dinamizar a estos negocios, la cámara desarrolla campañas de promoción focalizadas en los establecimientos con dificultades financieras; a través de la cámara también se impulsa una campaña nacional para publicitar a los restaurantes como sitios seguros y con ello, se pueda invitar a la población para que los visiten.

Piden prórroga para pago de licencias

Ante la apertura de centros nocturnos —a partir del 28 de septiembre, cuando el estado transitó a semáforo amarillo— tanto la Canirac, como la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Entretenimiento de Querétaro solicitaron una prórroga o apoyo para el pago de la licencia estatal para la venta de alcohol.

De acuerdo con el presidente de la Canirac, 87 centros nocturnos asociados a la cámara no han renovado la licencia, por lo que están a la espera de la respuesta de las autoridades estatales. El refrendo de la licencia venció el 30 de septiembre, dos días después de que se les permitió reabrir.

Por otro lado, el presidente de la asociación, Emilio Lugo, explicó que de los 140 negocios agremiados, 80% (112) tampoco cuentan con la licencia renovada, por lo que solicitaron a las autoridades una prórroga o facilidades de pago.

“Es muy complicado sacar ingresos con todos los gastos que traemos, tenemos el problema de las licencias estatales, no hemos recibido ningún apoyo; el 30 de septiembre se vencieron las licencias, no nos dieron ni una prórroga, en verdad es muy triste la situación para nosotros”, expuso.

Emilio Lugo agregó que también ven limitaciones en el horario que tendrán estos establecimientos, debido a que la propuesta de las autoridades sanitarias es restringir el horario de cierre a las 24 horas.

A este contexto se añade que entre los 140 negocios de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Entretenimiento del estado y los cerca de 30 agremiados a Cantinas Tradicionales del estado, acumulan pasivos por alrededor de 300 millones de pesos.

estados@eleconomista.mx