Querétaro, Qro. La aplicación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aún genera incertidumbre en las empresas de manufactura de exportación, principalmente por los cambios en materia laboral.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (Index) en Querétaro, Enrique Quezada Ojeda, expuso que este sector sigue analizando los cambios en el T-MEC y el impacto que pudiera tener en su actividad.

Una de las principales inquietudes, expuso, es la injerencia que podrían tener autoridades extranjeras y nacionales respecto a vigilar el cumplimiento de los contratos colectivos en México.

De acuerdo con el empresario, la mayoría de las empresas que operan bajo el Programa de Fomento a la Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación (IMMEX), cuentan con buenas condiciones salariales.

“Lo que preocupa en el tema del tratado son las nuevas reglas laborales que se están incluyendo, donde incluso Estados Unidos puede tener injerencia para ver que se cumpla con los contratos colectivos, etcétera. En las empresas IMMEX, casi en la mayoría, las reglas laborales son muy claras, los salarios no son bajos, son buenos, sin embargo, no vamos a llegar a los 16 dólares que piden en la industria terminal, las armadoras, todos los que generan productos para esta industria no están obligados. No se ven grandes cambios, pero sí una mayor supervisión por parte de las autoridades tanto mexicanas como extranjeras para los cumplimientos de los temas laborales”, pronunció.

Mientras que uno de los objetivos que se trazan las empresas de manufactura de exportación es aumentar el nivel de contenido regional, por medio del desarrollo de proveedores mexicanos.

La conformación de una base de proveeduría nacional, expuso, puede llevar largos procesos para materializarse, debido a los requerimientos de calidad y producción que deben cumplirse, trabajando principalmente en las industrias automotriz y aeroespacial.

“Si se empiezan a hacer más componentes en México, que es un trabajo que está haciendo mucho la industria de IMMEX, crear proveeduría nacional, precisamente para dar mayor contenido nacional o del T-MEC y dar los certificados de origen de la región T-MEC. (…) No es fácil, en algunos temas puede llevar años crear un nuevo proveedor porque hay que traer máquinas, pero es algo que se está trabajando a nivel nacional”, comentó.

En el arranque de 2021, las empresas de manufactura de exportación se mantienen a la expectativa del rumbo que tome la relación comercial de México y Estados Unidos, con la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense; así como del curso que siga la pandemia de Covid-19 y su impacto en la actividad industrial.

El valor de las exportaciones de Querétaro, en el periodo enero-septiembre de 2020, ascendió a 8,170.7 millones de dólares, una caída anual de 13.5%, frente al alcanzado en igual referencia de 2019, cuando llegó a 9,449.3 millones de dólares, detalla el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el primer trimestre de 2020, sumaron 341.6 millones de dólares, un alza anual de 12%; en el segundo trimestre, en el confinamiento, el valor descendió a sólo 1,914.9 millones de dólares, cayendo 41.9% anual; para el tercer trimestre del 2020, hubo una recuperación, al aportar un valor de 3,079.3 millones de dólares, representado una reducción anual de 7%, aún con números negativos respecto a los valuados en 2019.

