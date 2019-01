Querétaro, Qro. Los proyectos fiscales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para este año no consideran algunas regiones del país, como el Bajío, caracterizado por su dinamismo económico en los últimos años.

Por ejemplo, para detonar la frontera norte del país, el primer día del 2019 comenzó a operar la zona libre, donde disminuyó por decreto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% y el Impuesto sobre la Renta a 20%; además, aumentó al doble el salario mínimo y disminuyó el precio de la gasolina.

Sin embargo, esta zona libre fronteriza, más el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y las zonas económicas especiales —también está el anuncio de zona libre en Chetumal—, crearán diferentes escenarios fiscales en México, los cuales podrían manifestar competencia desleal, éxodo de empresas y crecimiento económico irregular.

Otro escenario fiscal en territorio nacional es el que ofrece el Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), el cual está en una etapa de auge y es una opción para que los estados compitan por dar mejores incentivos.

Querétaro es una de las entidades del Bajío que pretende usar este esquema para atraer inversiones y detonar las actividades de comercio exterior desde el estado. Aguascalientes es el integrante más avanzado en la materia.

Se tiene proyectado que en febrero inicie funciones el primer RFE de la entidad queretana, operado por Grupo Gramosa, a través de Gramosa Logistics, explicó el vicepresidente del Clúster para la Innovación Logística de Querétaro (Cilqro), Jorge Rodríguez y Rodríguez.

El arranque oficial de operaciones ha dependido de las autorizaciones que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dado que aún estaban pendientes las certificaciones del IVA y el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS).

“(Comienza funciones) iniciando febrero. Hasta esa fecha, porque como todo es en base a autorizaciones del SAT, ya sólo faltaban por ejemplo la certificación de IVA e IEPS que debe tener el RFE. Ya es una realidad”, mencionó.

El primero

Se trata del primer recinto de su tipo en Querétaro, el cual abonará a las industrias de comercio exterior y logística de la entidad, añadió Rodríguez y Rodríguez.

Destacó que el recinto representa oportunidades de ahorro en tiempo y costos, así como en la exención de impuestos para las industrias que recurren a sus servicios, entre ellas ramas claves en la actividad productiva del estado.

“Ofrece muchas oportunidades, en el no pago de impuestos, por ejemplo, para ciertas industrias, como puede ser automotriz o aeroespacial, que tengan las mercancías ya ubicadas en Querétaro y hasta que se vayan necesitando se irán extrayendo de este recinto fiscal para usarlas en un proceso productivo. Te ahorra tiempo y el costo de almacenamiento puede ser menor que tenerlas en un puerto o en la frontera”, puntualizó.

También, dentro del recinto se pueden llevar a cabo ciertos procesos productivos que impliquen ahorros en impuestos.

“Otra puede ser que dentro de ese recinto puedas realizar ciertos procesos productivos. Entonces te ahorras impuesto y te permite que sea una franja fronteriza dentro del estado, por decirlo de alguna forma, que es un área libre de impuestos que, al no tener un gasto del IVA, por ejemplo, o impuestos al comercio exterior por estar en ese recinto fiscalizado, te permite ser más competitivo hacia otros estados u otras industrias”, explicó el vicepresidente del Cilqro.

Para las empresas extranjeras, de origen asiático o europeo, el RFE es una opción para el almacenamiento de insumos, dado que representa una eficiencia logística para aquellas firmas que tardan casi un mes en recibir mercancía, puesto que un barco tarda hasta 22 días en llegar de Europa o Asia a los puertos de México, más el tiempo de traslado a Querétaro.

“Nos permite ser más eficientes en la logística, tener esas áreas (...) este tipo de recintos los tenemos en San Luis Potosí, en Guanajuato. Aquí no se tenían, entonces es algo bueno para el estado”, pronunció.

A este panorama se añade que en el Nuevo Puerto de Veracruz, Grupo Gramosa —que operará el RFE— obtuvo la concesión de almacenaje de grano, lo que también favorece la conectividad con el estado, a través de vías férreas, terrestres e incluso aéreas.

“De eso se trata el clúster, de que podamos comunicar adecuadamente lo que está en legislación, para saber cómo lo pueden aprovechar, en que industrias tienen una buena opción de ser más efectivos, quitando la carga tributaria y pues que se usen”, comentó Jorge Rodríguez y Rodríguez en relación con la instalación del recinto.

Sin preocupación

Fermín Rodríguez Sosa, representante de la empresa WTC Industrial, que opera como RFE en San Luis Potosí (sección dependiente de la aduana de Aguascalientes), recientemente dijo a El Economista que los estados que conforman el Bajío no tienen por qué preocuparse por los futuros escenarios fiscales.

“El proyecto RFE tendrá un auge muy importante, dado por el nuevo Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Vamos a tener una fuerte demanda de empresas. El recinto servirá como una plataforma”, afirmó.

Refirió que las empresas relacionadas con el ramo automotriz, por el nuevo tratado, tendrán que cumplir con un porcentaje de contenido regional con Estados Unidos y Canadá, lo que hará que se creen más empleos y haya más demanda.

Acentuó que las RFE están blindadas, porque es un “programa emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con regulaciones publicadas. Hay una ley que opera, es un programa vigente que incluso está encima de IMMEX”.

Guadalupe Álvarez, administradora de Comercio Exterior de WTC Industrial, señaló en entrevista que la nueva necesidad de las empresas automotrices de Norteamérica es que aumente la cadena de suministros, y es entonces cuando entrará el RFE.

“La expectativa es que lleguen empresas asiáticas y europeas que quieran ser parte de la cadena de suministros. El RFE de México ayudará a importar sus materias primas”, expresó.

Lo más importante para el Bajío, según especificó Guadalupe Álvarez, es dar facilidades a la exportación e importación de materias primas que se usan para el desarrollo de la industria automotriz.

“La RFE en el Bajío tiene bondades. Puedes importar una sola fracción arancelaria, simplificas tus procesos de importación y exportación utilizando una sola etiqueta”, ilustró.

De acuerdo con el SAT, hay seis RFE en activo (Aguascalientes, Altamira, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Veracruz) y siete operadores del régimen de RFE (cinco en Aguascalientes, Altamira y Ciudad Hidalgo).

Definición

Un RFE es un inmueble ubicado dentro de la circunscripción de cualquier aduana, que se habilita para la introducción de mercancías bajo el régimen aduanero también denominado RFE, expuso el SAT.

El SAT precisó que una vez que se otorga la habilitación del inmueble, se cuenta con la posibilidad de que terceras personas obtengan la autorización para destinar, dentro del recinto, las mercancías al régimen aduanero del RFE, conocidas como operadores del régimen.

El régimen aduanero de RFE refiere a la introducción, por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a un inmueble habilitado como RFE, para que sean objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación, como del beneficio de no pagar los impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias.

El esquema de RFE ofrece beneficios fiscales, operativos y administrativos. En la rama fiscal, sobresale la certificación inmediata de IVA/IEPS y que se podrá introducir al RFE mercancía nacional o importada en definitiva para almacenaje, exhibición, venta o distribución.

Entre las ventajas operativas, el plazo de permanencia de las mercancías será de 60 meses para mercancías en general y por la vigencia de la autorización para maquinaria y equipo. Además, se podrá extraer del RFE mercancía nacional o nacionalizada para reincorporarse a mercado nacional, sin que se considere que existe importación, siempre que no excedan los 60 meses y no sufra modificaciones, definió el SAT. (Con información de Camila Ayala Espinosa)

Según información del SAT, hay seis RFE en activo (Aguascalientes, Altamira, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Veracruz) y siete operadores del régimen de RFE (cinco en Aguascalientes, Altamira y Ciudad Hidalgo.

El RFE se creó antes de terminar el 2002, con Vicente Fox Quesada como presidente, en una serie de reformas a la Ley Aduanera.

En diciembre del 2013, se estableció la posibilidad de habilitar RFE en todo el territorio nacional, portuarios y en el interior del país, mientras en febrero del 2016 se amplían los beneficios fiscales y las facilidades administrativas.

Beneficios del RFE

El esquema de RFE ofrece beneficios fiscales, operativos y administrativos.

En la rama fiscal, sobresale la certificación inmediata de IVA/IEPS al demostrar que se cuenta con la autorización de operador del RFE, y se podrá introducir al RFE mercancía nacional o importada en definitiva para almacenaje, exhibición, venta o distribución, sin que estas se destinen al régimen de RFE, las cuales no se considerarán exportadas.

Las principales ventajas operativas son que se podrá obtener de manera automática, la prórroga de vigencia, previa solicitud; inscripción inmediata en el padrón de importadores de sectores específicos, una vez que acredite que cuenta con la autorización de operador del RFE; se podrá realizar el despacho de mercancías para su introducción al régimen de RFE, y la extracción del mismo, ante cualquier aduana, incluso en día y hora inhábil; el plazo de permanencia de las mercancías será de 60 meses para mercancía en general y por la vigencia de la autorización para maquinaria y equipo.

Además, se permitirá el establecimiento de IMMEX dentro de un RFE.

De los beneficios administrativos resalta que no se requiere superficie mínima para obtener autorización; no se requiere presentar estudio que demuestre la viabilidad económica y financiera del proyecto, con opinión favorable de Banobras, y no se requiere presentar escrito en que la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Integral de la SCT manifieste su visto bueno.