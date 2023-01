Quintana Roo se une a paro nacional de Conafor

Cancún, QR. Trabajadores de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se declararon en paro total de labores y tomaron las instalaciones de la dependencia en Chetumal, en exigencia de mejores condiciones para poder desempeñar sus funciones, en respuesta al movimiento que se realiza a nivel nacional.



Desde las 08:00 horas, 154 trabajadores, de los cuales 136 son combatientes y los demás administrativos, suspendieron actividades y anticiparon que se mantendrá el movimiento en tanto las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondan a sus demandas.



Los trabajadores indicaron que desde el 2018 disminuyeron los recursos para el sector forestal, y sobre todo para el combate de incendios, por lo que el año pasado realizaron las mismas peticiones, pero no les fue posible irse a huelga ya que se presentaron muchos siniestros en diferentes partes del país.



Además, externaron que el equipo de protección que les entregan es de muy mala calidad y ponen en riesgo sus vidas, además de que no cuentan con vehículos suficientes para su traslado en caso de una emergencia, así como los pocos que actualmente utilizan no han recibido el mantenimiento adecuado, están en pésimo estado y sin combustible.



De acuerdo con el secretario general de la Sección 39 del Sindicato de Trabajadores de la Semarnat, Josué de Jesús Rodríguez Vaca, la protesta se mantendrá hasta que sean atendidas sus demandas, aunque contemplan que podría ser por tiempo indefinido, dado el desinterés de sus superiores para respetar las condiciones generales de trabajo.



“El movimiento es nacional y lo vamos a mantener hasta que se logren acuerdos, la temporada de incendios está por comenzar y como ocurre cada año no hay insumos para poder trabajar, el equipo no es el idóneo para el combate de incendios y tampoco contamos con vehículos para el traslado del personal, los que hay están en muy malas condiciones y hasta sin combustible, y de los campamentos que existen ninguno está en condiciones de ser utilizado; el año pasado trabajamos con nuestros propios medios arriesgando hasta nuestra vida y no queremos que eso se repita", añadió.



El líder sindical lamentó que no hayan sido invitados a la firma de convenio que tuvo el director nacional de Conafor, Luis Meneses Murillo, con la gobernadora, Mara Lezama, en Chetumal el jueves pasado, por lo que no pudieron exponer la situación que prevalece en Quintana Roo.



estados@eleconomista.mx