Cancún,QR. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) presentó la campaña institucional Lo Mejor de Dos Mundos (The Best of Two Worlds) con la que el gobierno del estado relanzará los destinos del Caribe mexicano para intentar comenzar a recibir turismo a partir del 8 de junio próximo.

La campaña se desplegará en medios de comunicación especializados a nivel nacional e internacional, espectaculares en ciudades y aerolíneas, así como a través de redes sociales. La difusión del material promocional se extenderá durante lo que resta del 2020 y durante todo el 2021, adelantó Darío Flota Ocampo, director del CPTQ.

“La campaña destaca la esencia de México y del Caribe: cenotes, rituales mayas, ríos subterráneos, selva, gastronomía, diferentes tonalidades de azul, vida nocturna, Pueblos Mágicos, interacción con vida silvestre, parques temáticos, servicio al cliente, etc., lo que hace del Caribe mexicano un destino único a nivel mundial”, explicó Flota Ocampo.

Estará en medios impresos, radio, televisión y medios digitales, además de que se lanza el CPTQ TV, un espacio en donde se planea compartir noticias positivas y tener un canal interactivo donde se puedan enviar actualizaciones y oportunidades para relacionarse con la industria.

A su vez, se planea realizar concursos internacionales para tener la oportunidad de ganar viajes a Cancún y la Riviera Maya.

Para finales de agosto se realizarán jornadas con medios de comunicación en la Ciudad de México y en septiembre jornadas similares en Nueva York y Chicago para brindar actualizaciones sobre las novedades del destino.

Finalmente se llevarán a cabo algunos otros proyectos que se tenían planeados para este año no se habían podido lograr, por ejemplo, trabajar con chefs de Nueva York, Miami y Los Ángeles quienes elaborarán menús inspirados en platillos regionales del Caribe mexicano.

De acuerdo al calendario de trabajo del CPTQ, a partir de junio del presente año se tiene contemplada la reactivación de rutas aéreas por parte de aerolíneas de México, Estados Unidos y Canadá; mientras tanto se ejecutarán campañas con hoteles, clubes vacacionales, golf y estrategias con agentes de viajes. Por su parte la promoción de grupos y convenciones, incentivos, congresos y bodas se tiene prevista para agosto.

También se incluirá información sobre los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando en hoteles y demás empresas complementarias de la hotelería como restaurantes, plazas comerciales y parques temáticos.

Flota Ocampo precisó que hasta el momento poco más de 4,000 empresas se han inscrito en la certificación sanitaria que lanzó el gobierno del estado para minimizar los riesgos de contagios durante la estancia de los turistas en Quintana Roo.

Consideró que gracias a la pronta respuesta y la buena implementación de las medidas frente a la pandemia mundial por parte del gobierno de Quintana Roo, los números de casos positivos en el estado “son bajos” (1,768 hasta el día de ayer), por lo que sus 12 destinos turísticos están listos para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros a partir del próximo 8 de junio.

[email protected]