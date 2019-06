Querétaro, Qro. Ante el impacto que tendría en la actividad turística la reducción de recursos federales para la promoción, en Querétaro se plantea la creación del Clúster Turístico, una iniciativa que estará arropada por la Iniciativa Privada (IP), el sector público y la academia.

La propuesta surge como una estrategia para amortiguar una posible baja en el sector turístico a causa del recorte presupuestal en materia de promoción turística, así como el efecto que puede tener en la entidad la posible baja de turismo internacional a causa de la problemática del sargazo que se vive en el Caribe, refirió el presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle.

Uno de los principales objetivos del nuevo clúster es generar una estratégica de promoción a través de conformar una imagen única para difundirse por medio de las organizaciones que integren el organismo.

“La idea principal es crear un Clúster Turístico de Querétaro, donde estemos integrados todos, en todas las universidades, en todo lo que es el gobierno estatal y municipal, y manejar una promoción única, imágenes únicas para que todo el sector turístico lo pueda desarrollar, de tal manera que aprovechemos recursos y que los enfoquemos bien a donde tenemos que precisar estos temas de promoción turística”, explicó Ruiz Uvalle.

El proyecto se consolidaría en el transcurso del presente año, previendo que dentro de un mes se presenten avances de su integración, estimó.

La primera etapa es la conformación jurídica del clúster, para dar pie con ello al desarrollo de un programa de proyectos que llevarán a cabo, dijo.

A través de este nuevo esquema turístico, se prevé generar estrategias para motivar el crecimiento de esta actividad productiva en el estado y evitar afectaciones.

“Sí puede haber una afectación lógicamente al bajar este tema de promoción, pero los estados no nos vamos a quedar estáticos. Aquí, depende ya también de la IP y del gobierno del estado evitar que esto pase y que trabajemos para que siga continuando el turismo en Querétaro”, declaró el dirigente local.

Los integrantes

El clúster estaría conformado por cámaras empresariales y dependencias municipales y estatales de este sector.

Entre las cámaras se espera la participación de la Canaco Servytur, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Asociación Queretana de Hoteleros, así como de organizaciones que aglomeran a guías de turistas.

La participación de dependencias gubernamentales será a través de las secretarías estatales de Turismo y de Seguridad Ciudadana, de gobiernos municipales, y de otras áreas de injerencia.

También se contempla incluir a la academia, por medio de universidades y escuelas que imparten oferta educativa afín a actividades del turismo, tales como la Universidad Autónoma de Querétaro, Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de México y la Escuela Bancaria y Comercial, por mencionar algunas.

Afectaciones

La presencia de sargazo en playas del Caribe mexicano impactaría en la actividad turística de aquella zona, que es la principal receptora de turismo extranjero, situación que a la vez se traduciría en una menor recepción de viajeros internacionales en el interior del país, que tendría una repercusión en Querétaro, explicó el secretario de Turismo en la entidad, Hugo Burgos García.

Al ser una región que recibe hasta 50% del turismo internacional que llega al país, las afectaciones se reflejarían en aquellos estados que suelen ser un puente para los viajeros desde Cancún hacia el interior de México, indicó.

“Nos debe preocupar a todos que en el país se reduzca el turismo, porque Cancún es la capital del turismo, y tenemos la conectividad que seguimos apostando porque la gente venga. Tener vuelos directos ayuda a que la gente venga (...) Obviamente me preocupa el tema, pero desde luego tenemos que estar en alianza con todos para que a todos nos vaya bien. Lo que pasa es que ya no van y ya no vienen a Querétaro. A lo mejor la gente nacional dice ‘voy a Querétaro, a Puebla, Guanajuato’, pero el internacional a lo mejor ya no llega. El turismo extranjero se disminuye”, destacó el secretario.

En el primer trimestre del año, en la entidad se registró una baja en la actividad turística, que se reflejó en los niveles de ocupación, en una menor recepción de recursos del fideicomiso estatal que aglomera el impuesto por concepto de hospedaje, y que actualmente reporta una disminución de 60,000 pesos en relación con el año anterior, pero que en los primeros meses del año representó una caída de cerca de 1 millón de pesos, argumentó.

Embajadores

Con la finalidad de generar nuevas estrategias de promoción turística, la Secretaría de Turismo del estado ha lanzado el programa Embajadores de Querétaro, que consiste en propiciar la difusión de la entidad como destino turístico a través alianzas con marcas y con empresas.

Por ello, se anunció la alianza entre la dependencia estatal y la empresa transportista Grupo Flecha Amarilla, la cual promoverá la entidad a través de promocionales turísticos que se difundirán en pantallas de 850 autobuses, con destino a Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Michoacán, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guerrero y Nayarit, proyectando generar 6 millones de impactos publicitarios.

