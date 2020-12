Querétaro, Qro. A través de los filtros sanitarios -que este lunes retomaron autoridades locales, en accesos carreteros del estado- se instó a 609 personas, que circulaban en 203 vehículos, a retornar a sus lugares de origen, después de recomendarles evitar viajes que no correspondan a actividades esenciales, informó la directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón.

Hasta el reporte, dado a conocer este martes, se habían revisado 3,383 vehículos, en los que viajaban 7,767 personas y se emitieron 5,555 recomendaciones para evitar movilizaciones no esenciales.

“Ha habido una buena respuesta de las personas, sobre todo de aquellas que no se les permite el acceso, no ha habido conflicto en el momento en que se les notifica que lo más conveniente es que regresen a su lugar de destino. (…) Se invitó a regresar a su domicilio, por no venir a una actividad esencial, a 609 personas en 203 vehículos”, dijo.

Los filtros sanitarios se retomaron este lunes 21 de diciembre, con la puesta en marcha del escenario C, de tres previstos por las autoridades estatales (A, B y C) y que consiste en un confinamiento modulado mediante restricciones de movilidad, aforo y horarios de unidades económicas.

Como parte de las nuevas medidas sanitarias por la entrada del Escenario C en Querétaro, hemos instalado filtros sanitarios en diversos puntos con el apoyo de las corporaciones de seguridad. Las próximas semanas son vitales para hacerle frente a #COVID19. Unidos #SomosMás pic.twitter.com/tZivM3S7OM — Supervisión Sanitaria Covid19 Querétaro (@SSCovid19Qro) December 21, 2020

Al corte del 21 de diciembre, el estado acumula 56,161 casos sospechosos de Covid-19, 29,024 confirmados y 1,946 defunciones.

La entidad presenta una tasa de incidencia de casos activos de 98.32 por cada 100,000 habitantes, ubicándose en la posición siete a nivel nacional.

La ocupación hospitalaria se encuentra a 47.8%, al corte de este lunes; la ocupación en camas con ventilador es de 47% y en camas de atención general de 48 por ciento.

kg