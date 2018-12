Puebla, Pue. De los siete hoteles boutique que se planteaban construir en este 2018 y que representaban inversiones por 200 millones de pesos en la zona del centro histórico, sólo tres se consolidaron, debido a que las propiedades se han encarecido al doble de su valor.

Gustavo Ponce de León Tobón, director ejecutivo de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, consideró perjudicial dicha situación que frena el boom del sector que venía manteniendo un crecimiento positivo desde el 2014, ya que se pasó de tener 10 complejos a 23 actualmente.

Los siete proyectos generarían 400 habitaciones, cuyo costo de cada uno oscilaba entre 25 y 30 millones de pesos, debido a que requieren hacer varias obras, sobre todo en los casos que haya casonas con muros o techos que aún se pueden rescatar con el apuntalamiento.

Recordó que al cierre del 2017 se tuvo una inversión de 133 millones pesos por la apertura de siete hoteles boutique, que aportaron 250 habitaciones.

Expuso que hay casonas que hasta el 2016 tenían un costo de 10 millones de pesos, ubicadas en las inmediaciones del centro histórico, pero después del sismo del 19 de septiembre los propietarios piden 20 millones de pesos, cuando las condiciones en que se encuentran implican invertirle al menos 2 millones de pesos para limpiarlos y poder iniciar las obras.

Falta de acuerdos

Indicó que entre junio y agosto se iniciaron las obras de tres proyectos que aportan 180 habitaciones, mientras que el resto se puso como plazo noviembre pasado para la compraventa, pero al no ver acuerdos se optó por cancelar.

Mencionó que los empresarios foráneos, principalmente de España, quienes tienen la mayoría de los proyectos para este 2018, no estaban dispuestos a pagar el doble, por lo que están pensando en llevar sus proyectos a Ciudad de México y San Miguel Allende, donde hay una consolidación de los hoteles boutique.

Reiteró que a los inversionistas interesa el mercado poblano porque desde la realización del Tianguis Turístico en marzo del 2013 se abrieron las puertas a que se detonara este tipo de hoteles, pero los propietarios de casonas quieren cantidades exorbitantes que no están justificadas para negociar, no al menos en el estado ruinoso que ofrecen sus inmuebles.

Ponce de León dijo que aún se pueden retomar los proyectos, siempre y cuando los dueños flexibilicen sus pretensiones económicas, pero en las pláticas que sostuvieron señalaron que no bajarían los precios porque sus inmuebles están en buena ubicación.

Acotó que no se puede negociar si no hay voluntad de la contraparte, ya que la ven como su única oportunidad de obtener dinero por una propiedad que tienen desde hace 20 años, pero a la cual no han destinado recursos para tenerla en óptimas condiciones.

