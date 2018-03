Monterrey, NL. Con las modificaciones a la Ley de Hacienda de los municipios de Nuevo León, éstos contemplaron en sus ingresos del 2017 aumentos entre 10 y 44% en su recaudación, debido al incremento en los valores catastrales que va desde 5 hasta 300% en diferentes territorios, así como al alza en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), que pasó de 2 a 3% y la ampliación al gravamen sobre diversión y espectáculos de 5 a 7 por ciento.

El municipio de Monterrey recaudó hasta noviembre de este año 1,308.6 millones de pesos en impuestos y para el 2017 estima recaudar 1,545 millones; en el caso de Escobedo, recaudó 225 millones en el periodo señalado y para el próximo ejercicio fiscal se prevé 324 millones.

En días pasados, el Congreso de Nuevo León avaló un incremento en los valores catastrales. En el caso del municipio de San Nicolás de los Garza, se aprobó un aumento de 33% sobre valores catastrales para el próximo año.

Monterrey fijó para el siguiente curso un incremento en el valor catastral entre 23 y 25% en promedio, lo que afectará a las propiedades con un valor por encima de 680,000 pesos; sin embargo, hay 217 colonias que tendrán una cuota única, ya que las construcciones no rebasan dicho monto.

El municipio de San Pedro Garza García cobra gran relevancia para las arcas municipales, sobre todo en nuevos fraccionamientos que llegan a tener valores por arriba de 15,000 pesos por metro cuadrado, como la región del casco de San Pedro, en el área de Las Uvas, que tiene un costo de 15,600 pesos por metro cuadrado.

El año pasado se aplicaban valores unitarios del suelo o catastrales para nuevos fraccionamientos; en San Pedro Garza García, por ejemplo, entre 4,100 y 6,100 pesos por metro cuadrado.

Allende tuvo un aumento de 300% debido a que tenía mucho tiempo sin regularizarse. De la tasa del Impuesto de la Ley de Hacienda para los municipios de Nuevo León, el artículo 21 bis 8 señalaba en el 2016 que el Impuesto Predial se determinará y pagará, aplicando a la base del impuesto una tasa del 2 al millar anual.

En el caso de predios baldíos se pagará el impuesto Predial adicionando 2 al millar a la tasa prevista en el primer párrafo de este artículo. Si el inmueble se encuentra fuera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina o si su superficie no excede de 200 metros cuadrados y su propietario o poseedor no tienen otro inmueble en el estado, la tasa adicional prevista en este párrafo será de 1 al millar. Tratándose de predios con edificaciones comerciales, industriales, de servicios y de cualquier uso distinto al de casa habitación, se pagará el Impuesto Predial adicionando uno al millar a la tasa prevista en el primer párrafo de este artículo .

Si una parte de la edificación tiene un uso habitacional, la tasa a que se refiere el párrafo anterior se aplicará únicamente respecto del valor catastral de las construcciones no habitacionales e instalaciones, y en lo que respecta al valor catastral del terreno y de las construcciones e instalaciones cuyo destino no sea posible identificar, se les aplicará la tasa en la proporción que represente el valor catastral de las construcciones e instalaciones identificables como de uso no habitacional, respecto del total de las construcciones con uso identificable, ya sea habitacional o no. A la proporción restante se le aplicará la tasa de acuerdo al primer párrafo de este artículo.

Pago de predial

Uno de los artículos que se modificaron en la Ley de Hacienda para el 2017 indica que los municipios solicitan una reforma para mayor claridad, en los artículos 21 bis 12, primer párrafo, y 28 bis 1 que permita la actividad recaudadora municipal, impedida actualmente respecto a un número importante de contribuyentes, con motivo de amparos a las reformas a dichos ordenamientos.

Lo anterior corresponde al decreto 232 publicado en el Periódico Oficial del estado el 29 de diciembre del 2014.

