Desde que Compañía Minera Cuzcatlán (CMC) se instaló en Oaxaca, se comprometió con el eficiente uso del agua, por ello en 2008 identificó una fuente de agua alternativa que le permitiera no usar agua dulce y contribuir con el ambiente: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ubicada en el municipio de Ocotlán de Morelos.

Esta planta cumple más de 10 años de ser una solución sostenible para ese municipio y para la unidad minera San José. Para ello, desde 2010 se firmó un acuerdo renovable por 15 años con el municipio de Ocotlán para remodelar y operar la PTAR, a cambio del uso de aguas grises residuales para dicha operación minera.

Lo anterior se logra gracias a una inversión aproximada de 20 millones de pesos inyectada por CMC para su rehabilitación, bajo un esquema de comodato y que permitió a esta planta ser una de las dos únicas centrales de tratamiento de agua que operan con alta eficiencia en el estado de Oaxaca y que producen agua de calidad suficiente para su reutilización.

El 80% del volumen del agua tratada se reutiliza en los procesos de Compañía Minera Cuzcatlán y el resto se reutiliza para servicios públicos del municipio de Ocotlán como el riego de espacios verdes comunitarios y el suministro de los baños, en el mercado municipal.

Hoy en día la PTAR, además de ser una fuente de empleo, ya no es una problemática ambiental ni de salud pública para el municipio de Ocotlán de Morelos. Las aguas contaminadas ya no son vertidas al río Atoyac como ocurría antes de que CMC administrara y operara la planta, ahora están completamente contenidas y tratadas de acuerdo con los estándares internacionales. Además, se eliminaron los peligros para la salud derivados de la contaminación y no hay más inundaciones ocasionadas por su operación.

Este tipo de iniciativas demuestran que la colaboración entre gobiernos e iniciativa privada genera beneficios tanto para empresas como para el medio ambiente y las comunidades. Para CMC, la PTAR representa garantizar la disponibilidad de agua para sus operaciones, evitar la explotación y agotamiento del acuífero y al mismo tiempo contribuir de manera concreta a contribuir en la meta 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, correspondiente a Agua Limpia y Saneamiento.