Guadalajara, Jal. No obstante que Jalisco registra actualmente más contagios de Covid-19 que en enero del presente año, cuando había alcanzado el pico más alto de casos desde que inició la pandemia, la Mesa de Salud determinó que no habrá restricción de actividades económicas.

En rueda de prensa luego de encabezar la reunión de la Mesa de Salud estatal, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, indicó que, si bien Jalisco presenta más contagios de Covid-19 que en enero, actualmente hay una reducción en hospitalizaciones y fallecimientos en comparación con el inicio del año, por lo que se tomó la decisión de no aplicar nuevas restricciones a los sectores económicos.

“Lo que hoy estamos haciendo es un recordatorio de las medidas que tenemos que tomar, e incluso también un llamado para que aquellas personas que tengan este riesgo adicional eviten en la medida de lo posible salir, pero no hay medidas de restricción adicionales ni en el sector público ni en el sector privado”, afirmó el mandatario jalisciense.

Detalló que “en el momento más duro de la pandemia”, en enero pasado, Jalisco reportó 10,941 casos activos, mientras que hoy, la entidad registra 11,074 contagios.

“Son prácticamente los mismos casos activos que el momento más duro de la pandemia; sin embargo, el número de hospitalizados en enero era de 2,000 hospitalizados y hoy tenemos 1,238, casi la mitad”, puntualizó.

Enrique Alfaro anticipó que en los próximos días se hará una evaluación de las acciones implementadas el pasado 30 de julio cuando se ordenó el cierre de bares y antros, así como la cancelación de eventos masivos y, en caso de que no haya una disminución de contagios con dichas medidas, se determinará si es necesario ajustar el plan preventivo.

Pasaporte sanitario

El gobernador de Jalisco también anunció que en los puertos y aeropuertos de la entidad se reforzarán los protocolos sanitarios, particularmente en Puerto Vallarta, donde la llegada de cruceros es inminente.

“Lo que vamos a establecer con toda claridad es que no podrán bajarse de un barco personas que no estén vacunadas y que además no pasen las pruebas correspondientes”, subrayó.

“Entonces, si llega un barco, para que alguien baje, tiene que haber subido evidentemente ya con la vacuna (aplicada) y bajarse del barco con la prueba negativa. Hicimos una valoración con todo el sector hotelero y el sector servicios de Vallarta y nos parece que, con las medidas adecuadas, podría tener viabilidad la llegada de este tipo de turismo al puerto”, dijo Enrique Alfaro.

Asimismo, el Ejecutivo estatal subrayó además que, pese a que el estado se encuentra nuevamente en rojo de acuerdo con el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, la entidad mantiene la decisión de que a finales de agosto regresen las clases presenciales.

Fondo de apoyo

Luego que el pasado 28 de julio el gobierno de Jalisco ordenó el cierre de bares y antros durante todo agosto para contener la ola de contagios de coronavirus, el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, informó que el fondo de apoyo para el pago de nómina en los establecimientos afectados se entregará a través del programa Reactiva Emergencias, diseñado para apoyar a negocios afectados por la pandemia.

“La bolsa que tenemos disponible para este programa es de 5 millones de pesos y los apoyos se canalizarán a través de las empresas que tendrán que presentar sus registros de Seguro Social o de recibos de honorarios timbrados. Básicamente es un apoyo que va a micro y pequeñas empresas, por lo tanto, tendremos un tope de hasta 100,000 pesos por empresa si llega a registrar poco más de 20 trabajadores”.

El funcionario indicó que dicho fondo permitirá proteger el empleo de casi 1,300 trabajadores de esos giros.

En marcha, segunda pista

A partir de diciembre, Guadalajara tendrá vuelo directo hacia Madrid

Las inversiones que realiza GAP en su expansión y la llegada de nuevas rutas impulsan al aeropuerto tapatío a consolidarse como el más importante de la región

Guadalajara, Jal. Con la inversión de 15,000 millones de pesos para su expansión y modernización, y el arribo de nuevas rutas como el vuelo directo entre Guadalajara y Madrid a partir del 15 de diciembre de este año, el aeropuerto tapatío avanza a su consolidación como la terminal aérea más importante de la región.

“Estamos seguros que la ruta será muy exitosa, y claramente es este primer gran esfuerzo del gran hub de Guadalajara que pueda servir a toda la zona occidente del país y que se convierta en uno de los aeropuertos más importantes de la región”, afirmó el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Raúl Revuelta Musalem.

Detalló que el plan de inversión que concluirá en el 2025 contempla la edificación de la Terminal 2 del aeropuerto de Guadalajara que iniciará construcción en el 2023; asimismo, la renovación total de la terminal, la construcción de un hotel con 180 llaves, un edificio de oficinas y el crecimiento de las zonas de estacionamiento.

“Estamos ya hoy construyendo la segunda pista que nos da la posibilidad de aceptar oferta adicional de asientos muy importante. El aeropuerto estará listo para absorber todo el crecimiento de la ciudad y del estado”, indicó.

Revuelta Musalem destacó que con la inversión que se ejerce actualmente, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara duplicará la infraestructura que se desarrolló en 60 años de existencia, al pasar de 100,000 a 220,000 metros cuadrados de terminal, de 4,000 a 10,000 cajones de estacionamiento y al contar con una segunda pista.

Acerca de la nueva ruta aérea Guadalajara-Madrid, el vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, Andrés Castañeda Ochoa, indicó que a partir de diciembre la aerolínea operará tres vuelos semanales que representan una oferta de casi 2,000 asientos por semana.

Con la nueva ruta, Aeroméxico sumará 135 vuelos semanales desde Guadalajara.

estados@eleconomista.mx