Extractores de Caliza de Nuevo León

Pese a inflación se realizará obra pública en NL, si se captan fondos federales: Asea

El director de la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, Aureliano Martínez Schmidt, comentó que la inflación no se resolverá este año. No obstante si las gestiones ante el gobierno federal son exitosas, se realizarán los proyectos y confió en que las empresas locales no pierdan competitividad y vengan a construir otras compañías.