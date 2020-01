Guadalajara, Jal. Pese a que el mandatario Enrique Alfaro Ramírez anunció el pasado viernes que el gobierno de Jalisco revirtió el cobro a los transportistas de carga por permitirles circular en el Área Metropolitana de Guadalajara, la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar) pide al Congreso eliminar el requisito del permiso también de la Ley de Movilidad.

Según el organismo, la iniciativa que envió el gobernador al Poder Legislativo pide que se elimine de la Ley de Ingresos 2020 el cobro del permiso, cuyo costo asciende a 6,000 pesos anuales por unidad.

Sin embargo, en la Ley de Movilidad permanece la obligatoriedad de contar con el documento, por lo que los empresarios del sector temen la aplicación de multas si no se reforma dicha legislación.

“Si no hay una definición clara por parte del gobierno del estado de que no solamente no vamos a pagar, sino que quienes damos un servicio público de autotransporte de carga federal, con permiso expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vamos a estar exentos del trámite de este permiso, entonces no nos van a cobrar por el permiso, pero nos van a infraccionar por estar entrando a dar un servicio sin el permiso correspondiente”, indicó el vicepresidente ejecutivo de la Canacar, José Refugio Muñoz.

Según los representantes de la cámara, la multa por no contar con el permiso oscila entre los 8,000 y los 10,000 pesos.

Exhorto

Debido a que otros estados del país planean cobros similares, la Cámara Nacional de Transporte de Carga solicitó la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que exhorte a los gobiernos estatales a evitar los cobros duplicados y la sobrerregulación del sector.

El presidente nacional de Canacar, Enrique González Muñoz, sostuvo que las leyes de movilidad estatales “no pueden estar por encima de la ley federal” y enfatizó que las empresas dedicadas al transporte de carga ya pagan permiso y placas federales para prestar el servicio.

“El subsecretario de Comunicaciones nos ofreció que va a solicitar un exhorto constitucional dirigido a todos los gobernadores de los estados, en el que se respete la ley federal sobre una estatal; con eso esperamos que tengamos una respuesta próximamente”, indicó González Muñoz.

Añadió que además de Jalisco, otros gobiernos estatales y municipales como los de Yucatán, Nayarit y Querétaro, también mostraron intenciones de realizar cobros adicionales al sector, con lo cual, sostuvo, perderían competitividad debido a que estarían obligados a incrementar los costos de sus servicios.

Amparos

A diferencia de otras organizaciones como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, que promovía la movilización y el bloqueo para inconformarse con el cobro del permiso, la Canacar optó por recurrir a la vía legal.

De acuerdo con el vicepresidente de la región occidente de Canacar, José Antonio Rivas Barba, afiliados a ese organismo han promovido al momento 200 solicitudes de amparo, de las cuales la autoridad judicial les ha concedido 10.

El dirigente del sector en la entidad afirmó que no renunciarán a esos recursos legales en tanto los poderes Ejecutivo y Legislativo no eliminen de la Ley de Movilidad la obligatoriedad del permiso para circular en la ciudad.

