Guadalajara, Jal. Al rendir un homenaje de cuerpo presente al exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, asesinado en un bar de Puerto Vallarta la madrugada del viernes, el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró su compromiso de esclarecer el crimen.

“El primer compromiso con su familia, con sus padres, con sus hijas, es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables de este hecho paguen por sus actos”, subrayó el mandatario.

“Lo que sucedió en Puerto Vallarta es una muestra más de que no nos podemos doblar ante quienes quieren sumir a nuestro Estado en el miedo, por la memoria de Jorge, por su familia, por Jalisco, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rendir, vamos a levantar su cabeza, vamos a honrar su memoria y vamos a demostrar que Jalisco es mucho más que los que nos quieren lastimar y los que nos han lastimado con estos actos”, señaló Alfaro.

Al homenaje realizado en el ex recinto legislativo de Palacio de Gobierno, acudieron familiares, amigos y ex colaboradores del político jalisciense.

“Coincidimos en que estábamos en un momento en el que teníamos que cuidar a nuestro estado. No hablamos de alianzas electorales ni de partidos políticos, hablamos de que, en circunstancias como las que vivimos, había que cerrar filas porque son muchas las amenazas que tenemos enfrente”, comentó el gobernador Enrique Alfaro, al referirse a la última reunión que sostuvo con Sandoval Díaz hace unas semanas.

Por su parte, la esposa del exgobernador, Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, reconoció a Aristóteles como un hombre de Estado, que supo hacer amigos y, comentó que si él viviera, le gustaría que los jaliscienses se mantuvieran unidos.

“A Jorge le hubiera gustado que le despidiéramos haciendo el compromiso de aprovechar la vida para hacer del amor nuestra guía”, refirió.

Posteriormente en el Congreso del Estado de Jalisco, también se montó una guardia de honor para el exmandatario, y más tarde, el homenaje de cuerpo presente se realizó en Palacio Municipal de Guadalajara donde Aristóteles Sandoval fue alcalde antes de llegar a la gubernatura.