México perdió 10.2% de Inversión Fija Bruta: Coparmex Nuevo León

Monterrey, NL. Un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Nuevo León, con datos del Inegi, advierte que el indicador de Inversión Fija Bruta promedio de enero a septiembre del año pasado es menor en un 10.2%, al que había en el mismo periodo de 2018, antes de que iniciara la presente administración federal.



Algunos factores que han contribuido a la baja en este indicador, han sido la falta de seguridad jurídica y desconfianza que ha causado la política pública del actual gobierno, aunado a la crisis económica y los aumentos en las tasas de interés.



El subíndice construcción —residencial y no residencial— es el que peor baja ha registrado con -14.7% en el mismo periodo. Por su parte, en el de maquinaria y equipo la disminución es de -4.5 por ciento, señaló Coparmex Nuevo León.



De enero a septiembre de 2018 el indicador promedio de Inversión Fija Bruta fue de 109.6 y el año pasado descendió a 98.4 en el mismo periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



Aunque en 2022 ha tenido una mejoría respecto a la del año anterior, de 5.3%, sigue sin igualarse al que había previo a la actual administración federal.



“La inversión es fundamental para el crecimiento económico inclusivo y sostenido para nuestro país, no podemos conformarnos con tasas del 1 o 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Los mexicanos necesitamos oportunidades de empleo, de crecimiento y desarrollo”, aseveró Cecilia Carrillo López, directora general de Coparmex Nuevo León.



Es lamentable que el actual gobierno federal no reconozca el daño que causa a las familias de México y rectifique sus decisiones de política pública; la certidumbre jurídica es necesaria para las empresas y para cualquier ciudadano, enfatizó la directiva



“En 2022 otro enemigo de la inversión son las elevadas tasas de interés. Por esto es tan necesario que el gobierno federal haga equipo con el sector empresarial poniendo en marcha medidas fiscales, como la depreciación acelerada, para incentivar la inversión, para asegurar a las familias un empleo digno y formal y contar con las prestaciones de ley”, agregó.



La inversión, subrayó, es la variable en la ecuación del PIB con mayor efecto multiplicador en la economía, por el gran número de sectores y subsectores que involucra y debido a que garantiza un crecimiento sostenido.

