Querétaro, Qro. Entorno a la inconformidad que habitantes del estado han externado por el cobro del reemplacamiento, el gobernador Mauricio Kuri González anunció que se ampliará de marzo al 31 de julio el plazo para hacer válido 30% de descuento en este proceso, lo que implica que el pago sea de 1,631 pesos.

El gobernador de Querétaro expilicó que con esta medida se busca dar certeza jurídica a los dueños de vehículos, así como brindar más seguridad a la población de la entidad.

“He escuchado sus críticas y sus inquietudes, los entiendo y les pido que al mismo tiempo entiendan que lo más sencillo sería no hacer nada y resignarnos a perder la seguridad. Me eligieron para tomar decisiones difíciles, ésta lo es; debo cumplir con mi responsabilidad, pero también siendo sensible a lo que ustedes me expresan”, dijo Kuri González en un mensaje divulgado la noche del sábado en sus redes sociales.

Buenas noches ciudadanas y ciudadanos de Querétaro, tengo un mensaje muy importante sobre las nuevas placas. 1. Esta decisión es un esfuerzo más para mantener a nuestro estado seguro. 2. Escuchamos sus inquietudes y tomamos una serie de medidas para aliviar el impacto económico. pic.twitter.com/4oyjvzdm3N — Mauricio Kuri (@makugo) January 10, 2022

También comunicó que en este periodo el gobierno de Querétaro absorberá el aumento en precio que debería darse en febrero por la actualización de la inflación. A través de convenios con instituciones bancarias y financieras se gestionarán facilidades para pagos sin intereses, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Asimismo, recordó que los adultos mayores y personas con discapacidad tendrán descuento de 50% durante todo el año.

“Gracias al nuevo padrón y nuevas placas, podremos tener más vigilancia, información e inteligencia para proteger nuestras calles y nuestras familias. Arcos de seguridad, cámaras de videovigilancia, lectores viales que estarán enlazados a centros de información gracias a innovaciones que estarán incluidas dentro del nuevo ordenamiento vehicular”, declaró.

Kuri González afirmó que con ello se busca tener actualizado el padrón vehicular, con las cerca 1 millón de unidades que circulan en la entidad; así como detectar vehículos que son utilizados para delinquir.

