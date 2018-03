Monterrey, NL. Un juez de control decidió no vincular a proceso al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, argumentando que no hay pruebas suficientes para mantener la vinculación a proceso por supuestas irregularidades en el caso de la armadora Kia Motors.

Así, mientras el ex mandatario afirma que el juez rectificó el auto de vinculación al demostrar que no se cometió ningún delito, el subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción estatal, Ernesto Canales Santos, asegura que la justicia federal protege a Rodrigo Medina.

“Finalmente el juez rectificó el auto de vinculación y decidió no vincularme a proceso; como les he dicho en reiteradas ocasiones hemos entablado una defensa muy sólida demostrando paso a paso que no se cometió ningún delito, esto seguirá su curso, hasta el final del procedimiento, pero nos sentimos sólidos, de ninguna manera confiados”, afirmó el ex mandatario al salir de la audiencia.

Dijo que hay otros procesos que están combatiendo y esperan que se confirme que no se cometió ningún delito.

A su vez, el abogado defensor, Javier Flores Saldívar, explicó que están citados para audiencia intermedia el 9 de abril y el 24 de mayo y se están tramitando los amparos correspondientes.

Medina de la Cruz, lamentó que este caso esté el ingrediente político de por medio, “deseo que se haga a un lado todo eso para que la autoridad judicial haga justicia no vinculando a proceso y que no haya manipulaciones políticas”.

Protección federal

Por su parte, Ernesto Canales Santos comentó a la prensa que no se vinculó a proceso al ex mandatario por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

Como se recordará en agosto de 2016 un juez vinculó a proceso a Rodrigo Medina por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, la defensa consiguió ampararse, la fiscalía anticorrupción apeló y un Tribunal Colegiado ratificó la no vinculación y hoy se ratifica la decisión de no vincularlo a proceso por ese presunto delito.

Ernesto Canales arremetió: “No se vinculó a proceso (…) es otro caso en que la justicia federal protege a (Rodrigo) Medina, es el resultado de un amparo en donde el juez federal le pidió al juez local que dictara una nueva acusación, repito es una instancia más en donde vemos protección a Rodrigo Medina, de parte del gobierno federal”.

Y puntualizó: “hay que preguntarse el porqué de esta protección, con qué pagó el gobierno de Rodrigo Medina, por qué razón lo protege (el gobierno Federal), qué información tendrá respecto a otros asuntos que le interesan al gobierno federal”.

Sostuvo que la fiscalía anticorrupción estatal presentará una apelación a este fallo, porque aún quedan tres delitos por los que está vinculado a proceso el ex gobernador: dos en el caso de presuntos apoyos irregulares a Kia Motors, así como uno por Peculado y uso indebido de funciones y otro por emplear un helicóptero para uso personal.