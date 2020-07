Guadalajara, Jal. Con el objetivo de consolidar a Jalisco como el líder agroalimentario del país y aumentar los mercados internacionales para los productos de la región, este viernes se inaugura la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Asica) en la entidad.

Se trata de la primera agencia en su tipo en el país y, a diferencia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la agencia estatal no es un organismo de gobierno, sino que tiene personalidad jurídica y presupuesto propio.

“Asica va a revolucionar la forma en que se procesan y se distribuyen los alimentos y, sobre todo, el tema de la certificación de los alimentos que se producen en Jalisco”, dijo a El Economista, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts.

“La agencia va a representar la oportunidad para que de manera coordinada, formal y con una estrategia apuntalada en la ley, podamos tener alimentos del sector agroindustrial que tengan trazabilidad e inocuidad, soportados en certificaciones no solamente nacionales sino internacionales”, añadió el dirigente de los exportadores.

Asica es un Organismo Público Descentralizado (OPD) y cuenta con un presupuesto inicial de 100 millones de pesos y, de acuerdo con Landeros Volqarts, el sector privado contará con un asiento en la Junta de Gobierno.

La agencia se encargará de inspeccionar y verificar que cada uno de los productos agropecuarios cumpla con la normativa legal para hacerse acreedores a la certificación con la Marca Jalisco que garantizará la calidad de los alimentos y así, los productores locales tendrán la posibilidad de incrementar sus exportaciones.

El presidente de Comce de Occidente indicó que frente a la situación que se vive a nivel global por la pandemia de Covid-19, la Asica ayudará a la agroindustria local a garantizar la sanidad e inocuidad que hoy están exigiendo los mercados internacionales.

“Esto aparte trae como bono, que lo que nos comemos en el estado de Jalisco va a tener todas las bondades que brinda la trazabilidad y la inocuidad; saber de dónde vienen los alimentos y que tengan todas las características propias de los alimentos sanos”, subrayó el dirigente de los exportadores.

“La agencia viene a contribuir de manera muy importante a las oportunidades que podamos encontrar fuera de México”, puntualizó.

Tres vertientes

El Plan Estratégico de Mejora para el Sector Agroalimentario de Jalisco contempla atender al sector agroalimentario de la entidad desde tres vertientes; la regulación a través de la Ley Agroalimentaria que ya tiene el estado, la inspección y vigilancia mediante la Asica y el reconocimiento por medio de la Marca Jalisco.

“Esta agencia va a coordinar a los organismos auxiliares del estado de Jalisco, va a trabajar en el diseño y pilotaje del sistema de trazabilidad agroalimentaria y va a vincular también al Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, a diseñar e implementar el Registro Estatal de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y el Sistema Estatal de Información en la materia y a implementar el Sistema Estatal de Gestión”, comentó el empresario.

Replantearán Botón de Emergencia

Pese a la expectativa que había generado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció este jueves a través de sus redes sociales que “esta semana no habrá ningún cierre de actividades, ni se oprimirá el Botón de Emergencia”. Previamente, el mandatario había advertido que activaría el botón y obligaría a un “paro en seco” de toda la actividad económica en la entidad, en caso de alcanzar los límites establecidos: 50% de ocupación hospitalaria y/o 400 contagios de Covid-19 por cada millón de habitantes. No obstante, decidió que “este botón se va a replantear en los próximos días para que no afecte la actividad económica del estado y se concentre en parar actividades que se ha demostrado que tienen más riesgo de producir contagios, sobre todo la vida social y de recreación”. Tras indicar que 30% de los contagios se están dando en los centros de trabajo y la mayoría en reuniones y en la vida nocturna, indicó que “el Botón de Emergencia cuidará que cuando se oprima, no se cancele la posibilidad de que la gente trabaje”.

