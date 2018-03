Guadalajara, Jal. El gobierno de Jalisco ofreció terrenos propiedad del estado, ubicados en la región de Los Altos colindante con Guanajuato y Aguascalientes para desarrollar ahí la infraestructura de almacenamiento de combustibles, y que reduzca los costos de distribución para los hidrocarburos que llegan a la entidad.

Durante la reunión que la noche del martes sostuvo el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y con el director de Pemex, José Antonio González, el mandatario estatal planteó su propuesta para que Jalisco pueda convertirse en un polo de almacenamiento de combustibles.

Sandoval Díaz expuso la intención de buscar inversión privada para construir la infraestructura requerida e incidir en mejores precios del combustible para la entidad.

Como parte de las medidas que el mandatario anunció el pasado domingo para amortiguar el impacto del gasolinazo en la economía de los jaliscienses, propuso que Jalisco se convierta en un polo de almacenamiento y terminales de abasto, propuesta que presentó al gobierno federal.

Segundo, lo que son ductos y tercero, permisos de ferrocarril. Si no tenemos permisos de ferrocarril se vuelve complicado que haya abastecimiento en Jalisco; sólo tenemos dos terminales (de un total de 77), entonces, esto nos podría llevar a ampliarlo, en los próximos dos años, a mínimo otras dos. Esto garantizaría el abasto , detalló el gobernador.

En dicha reunión también se propuso al gobierno de la República hacer extensivos los estímulos a la gasolina y el diesel para los sectores de transporte colectivo urbano de pasajeros y transporte foráneo de mercancías, con el objetivo de que los combustibles se mantengan al mismo precio que tenían en diciembre del 2016.

Transporte con gas

Aristóteles Sandoval anticipó que se reunirá con directivos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en busca de fondos para apoyar la migración de unidades diesel a otras que utilicen gas natural en el transporte público.

El gobernador recordó que en Puerto Vallarta dicho proyecto ya se encuentra avanzado y este 2017 se proyecta que entren en circulación 1,500 unidades de gas en toda la entidad.

Operativo de Profeco

Sandoval Díaz informó que tras recibir nueve quejas de estaciones de servicio donde se venden litros de gasolina incompletos, acordó con la delegación Jalisco de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizar un operativo especial de vigilancia para evitar abusos contra los consumidores.

He recibido algunas denuncias de gasolinerías que no están vendiendo los litros completos y no voy a permitir que los gasolineros en Jalisco abusen de la necesidad y de la oportunidad, especulando y aprovechándose de la gente , destacó el mandatario.

Bloqueos afectan a exportadores

Por separado, industriales de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) de Occidente, denunciaron que los bloqueos carreteros en contra del gasolinazo que se han realizado en vías de todo el país, afectaron los movimientos de exportación e importación de ese sector.

Nos afecta la entrada y salida de mercancía, la entrada y salida de nuestros empleados y obviamente es un impacto que tenemos , afirmó el presidente de Index Occidente, Federico Chávez, quien no dio a conocer un balance de pérdidas económicas por esta causa.

promo@eleconomista.com.mx