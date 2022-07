Guadalajara, Jal. La edición número 77 de Intermoda –la exposición de la industria de la moda más importante de América Latina– que inicia este martes en Expo Guadalajara, dejará a la capital jalisciense una derrama económica de 250 millones de pesos, informó el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC), Gustavo Staufert.

Pese a que el comité organizador de Intermoda fue el primero en retomar la presencialidad en el sector de las ferias y exposiciones, luego del confinamiento global por la pandemia de Covid-19, en la presente edición se espera una recuperación de 80% de expositores y participantes, en comparación con las cifras del 2019 antes de la crisis sanitaria.

De acuerdo con Staufert Buclon, durante los cuatro días de exposición se espera la asistencia de 20,000 compradores que ocuparán 12,000 cuartos de hotel con una tarifa de 1,500 pesos en promedio, lo que supone una derrama de 25 millones de pesos únicamente en el rubro de hospedaje.

En Jalisco, la industria de la moda genera 30,158 empleos directos y aporta 5.6% del total de puestos laborales en ese sector a escala nacional.

Por su parte, el presidente de Intermoda, Jorge Castellanos, indicó que en esta edición participarán 650 fabricantes de ropa con 950 marcas, y esperan que en el 2023, la exposición alcance una recuperación de 100% de los indicadores que tenía antes de la pandemia.

Tras recuperar poco a poco la presencia internacional, el encuentro que se realiza desde hace 38 años, contará con expositores provenientes de 14 países, en una superficie de 40,000 metros cuadrados de piso de exhibición y 12 pabellones dirigidos a distintos segmentos del mercado.

Fashion Forward

Durante la edición 77 de Intermoda, Fashion Forward –la única incubadora de negocios especializada en moda que está certificada por la Universidad de Salamanca, España– presentará a cinco marcas que han egresado del programa de preincubación e incubación.

Las marcas seleccionadas entre más de 20 aplicantes fueron electas por su propuesta de diseño, enfoque comercial y estrategia de negocio, por lo que serán presentadas a posibles compradores en el marco de Intermoda.

Las marcas que participan por parte del Colectivo Fashion Forward son Lucha Jiménez, Luis Velázquez, Coreto, Armeralia y We Are Now.

