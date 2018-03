El aumento en el costo de insumos para el sector de la construcción, debido al tipo de cambio del peso frente al dólar, impactaría principalmente en la vivienda de interés social, prevé el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infovanit).

Pese a este panorama, el instituto garantiza que no se elevarán las tasas de interés de los productos crediticios y mantendrá las tasas de rendimiento financiero en la subcuenta de vivienda, anunció el director general de Infonavit, David Penchyna Grub.

Al organismo federal le preocupa el alza en insumos como el cemento y del acero, por lo que alista una estrategia en coordinación con la Secretaría de Economía (SE) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para aminorar el encarecimiento que pudiesen presentar las viviendas de interés social.

Sería una demagogia decir que no impacta en el costo de los materiales, estamos preocupados por el aumento del cemento, de la varilla, del acero. Estamos trabajando seria y responsablemente con la SE y con la Sedatu para que ese impacto en vivienda de interés social no sea relevante, creo que lo vamos a lograr, porque es mucha la demanda, entonces hay mucha movilidad, tenemos una gran industria nacional para hacerlo , consideró.

Ante este panorama, aseveró que el país tiene la capacidad para generar materia prima para la construcción de vivienda, surgiendo como alternativa para compensar las alzas en precios que genera el tipo de cambio.

En materia de vivienda sí podríamos seguir construyendo vivienda, porque nuestra industria produce lo que necesita para construir una casa y activa 40 ramas industriales, lo cual es muy importante , añadió.

Tasas de interés no subirán

En tanto, dijo que no habrá aumentos en las tasas de intereses de los créditos, pese a la coyuntura financiera que entraña México; sin embargo, en otras condiciones pudieron haber bajado.

Lo digo con toda responsabilidad, no vamos a subir tasas de interés, porque nuestras finanzas nos dan para ello (...) Si no hubiera esta revuelta financiera a lo mejor habríamos bajado tasas de intereses, pero la gran noticia y muy buena noticia es que el Infonavit no va a subir tasas, eso ya es muy buena noticia , refirió.

Plan de austeridad, una propuesta

El Infonavit prevé implementar un plan de austeridad, que será anunciado a finales de enero, en el que planteará la reducción de salarios, entre ellos el del director general que actualmente es de 208,500 pesos mensuales.

La reducción de salarios y elevar la eficiencia del gasto plantea que este recurso sea destinado a la subcuenta de los trabajadores.

Esta medida forma parte del Acuerdo Económico anunciado en días pasados por el presidente Enrique Peña Nieto para hacer frente al alza de los precios de la gasolina .