Querétaro, Qro. El estado tiene potencial para el desarrollo de las industrias creativas, sector productivo que visualiza en la entidad condiciones para convertirla en hub del sector.

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Creativas (Alicav) ─y coordinador general del In Motion Fest–, Alfredo Lango Montes, explicó que actualmente hay entre 80 y 90 empresas de esta rama en la entidad, que emplean en promedio a 800 personas, toda vez que se trata principalmente de microempresas.

A nivel local se ha generado un ecosistema de coordinación entre los ámbitos gubernamental, Iniciativa Privada y academia que ha permitido forjar bases para que el estado se proyecté como un hub de industrias creativas, planteó Alfredo Lango.

“Estamos logrando consolidar un equipo sólido en el estado, que trabaja de manera armoniosa, en la que me parecería a mí que pudiera ser uno de los principales hub del planeta de la industria creativa”, puntualizó.

Cada año en el estado se suman 1,000 nuevos estudiantes de ramas relacionadas con estas industrias, entre ellas la animación.

Debido a que actualmente aún es bajo el número de empresas del sector, en relación con el potencial que se observa, los egresados optan por establecer sus propios estudios, generando alternativas de trabajo por medio de proyectos gestionados en el extranjero o en otras partes del país, como es Ciudad de México, expuso.

Uno de los desafíos de estas industrias es evitar la fuga de talento, generando a nivel local las condiciones de empleabilidad, debido a que el mercado extranjero cuenta con características atractivas para el talento nacional.

“Los mercados extranjeros son muy atractivos y lo que queremos es que no haya fuga de cerebros, que el mercado se quede aquí (...) El caso de la industria aeronáutica del estado que es muy exitoso, en base a ese know how, el gobierno del estado lo está aprovechando para el tema de industrias creativas”, expuso.

En el estado existen alrededor de 20 carreras relacionadas con industrias creativas, oferta de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Universidad Anáhuac, entre otras.

Intermedia Studios es una de las compañías que actualmente produce contenido desde el estado, donde opera desde hace 10 años, sin embargo, fue fundada hace 30 años teniendo como origen la capital del país, expuso el CEO de la firma, Ulysses Pérez.

El directivo destacó la participación que la compañía ha tenido generando animación para el sector industrial, en especial para la industria aeroespacial.

Tras anunciar el In Motion Fest 2021, el coordinador de Relaciones Internacionales del gobierno estatal, Eduardo Presa Ampudia, destacó que el festival no tiene semejanza en la región latinoamericana, debido a la correlación que existe entre las instancias involucradas, desde al ámbito gubernamental hasta el sector privado.

“Vamos a tratar de que pase de tener un festival de animación en el que aprende a hacer cosas, a que sea Querétaro un hub mundial de realización de producciones de animación, donde la academia es importantísima porque la formación es clave en esta industria”, mencionó.

Cuarta edición

En este contexto, se llevará a cabo la cuarta edición del In Motion Fest, que por segunda ocasión se realizará de manera virtual, del 30 de septiembre al 2 de octubre; previendo que para la edición 2022 se retomen las actividades presenciales, teniendo como sede el Querétaro Centro de Congresos.

Este año se contará con la participación de más de 50 universidades tanto nacionales como de Colombia, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Reino Unido y España. Así como 50 empresas locales, que con la incorporación de empresas internacionales suman 100 compañías.

En esta edición se emitirán los primeros certificados de idoneidad, los talleres contarán con validez curricular. También se establecerá un espacio para mesas de negocio y gestionar proyectos.

Se establecerá un torneo de videojuegos, que será coordinado por la UAQ, por medio de la licenciatura en Animación, de la Facultad de Ingeniería. Para esta edición se prevé la participación de 15,000 a 20,000 asistentes virtuales.

