Monterrey, NL. Para adaptarse a la nueva normalidad así como dar cumplimiento a los requerimientos legales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a los cambios a la subcontratación y la legitimación de contratos colectivos entre otras disposiciones, la Asociación de Maquiladora y Manufacturera de Exportación de Nuevo León (Index) realizará un foro virtual de Recursos Humanos, el 9, 16 y 23 de junio próximos.

Index busca dar respuesta en este foro a las inquietudes de las empresas asociadas y no asociadas, comentó Cecilia Carrillo, directora general, en conferencia de prensa.

“Si hay inquietudes por la pandemia así como las reformas en el T-MEC y en la legitimación de contratos colectivos, hay una fecha de cumplimiento que no es negociable y la pandemia complica seguir con estos planes de manera rápida”, aseguró Verónica Hernández, directora del Comité Laboral.

Destacó que como industria priorizan la educación continua y el cumplimiento a las leyes, así como la vacunación de sus colaboradores.

En el primer día del foro virtual el próximo 9 de junio presentarán una conferencia sobre las reformas laborales de impacto 2021, con Luis Monsalvo, de la firma de derecho laboral, Monsalvo Duclaud y Alfredo Kupfer, del despacho Sánchez Devanny.

También tendrán esa fecha la conferencia Desarrollando Talento en Entornos de Agilidad, con Luis Rodrigo Carretero García, de la empresa especialista en Tecnologías de la Información, The Future is Now.

El 16 de junio se realizará el Panel Relaciones Colectivas Sanas y Estrategias de Cumplimiento, con empresas que participan en el Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). Así como la conferencia Inspecciones Extraordinarias al Cumplimiento de las Reformas, con César Aguirre, director de Inspección y Defensa de la Secretaría de Economía y Trabajo estatal.

El 23 de junio se efectuará la conferencia Legitimación de Contrato Colectivo de Trabajo, con Edmundo García Santos, secretario General de la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim), Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación Nacional de Sindicatos Autónomos (Fenasa) y Guillermo Elías Estrada, secretario General Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado (CROC).

Alta demanda

En otro orden de ideas, Verónica Hernández comentó que “hay una alta demanda en posiciones técnicas (porque la industria está) en situación de recuperación, y como ocurría antes de la pandemia hay poca oferta en técnicos de mantenimiento, automatización, algunas posiciones de ingeniería”.

Sostuvo que hay recuperación de las empresas y se están empezando a reactivar, porque están recibiendo demanda de producción y están contratando personal.

Según datos de Index, en enero del 2021 había 652 empresas de manufactura IMMEX en Nuevo León, con más de 280,000 trabajadores formales y sus exportaciones ascendieron a 2,700 millones de dólares, lo que representó un descenso de 3.25% contra el mismo mes del 2019.

estados@eleconomista.mx