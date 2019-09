Guadalajara, Jal. La industria jalisciense del calzado, que aporta 80% de la producción nacional de calzado para dama y cubre 30% de la demanda del país, está preparada para enfrentar “con diseño y calidad” el ingreso a México de productos fabricados en Vietnam como parte del Acuerdo Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés).

El industrial Enrique Luna Arrieta, presidente del comité organizador de Modama —la exposición especializada en calzado de moda para dama más importante de América Latina—, afirmó que el calzado asiático no compite ni en diseño ni en calidad con el fabricado en el estado de Jalisco, por lo que descartó una afectación mayor al sector.

“Nosotros trabajamos el calzado para dama de tendencia y moda; en ese aspecto, casi nadie nos compite (...) Además, de los 300 millones de pares de zapatos que se consumen anualmente en el país, nosotros cubrimos, con el calzado de dama, 30% nacional, no cubrimos ni siquiera la demanda del mercado nacional”, refirió el presidente de Modama.

“Nosotros producimos, en suma total, general y de moda, aproximadamente 100 millones de pares; la demanda, solamente de dama, son 150 millones de pares, no cubrimos ni siquiera eso. hoy en día, al menos hablo por la industria del calzado de Jalisco, estamos saturados de pedidos”, destacó Luna Arrieta.

Enfatizó que el calzado asiático es un complemento para cubrir la demanda nacional, pero aclaró: “El zapato asiático no tiene garantía y el zapato mexicano sí; entonces, señores, ahí no me compiten para nada”.

De acuerdo con el industrial, además de que los fabricantes mexicanos no cubren siquiera la demanda nacional, tienen la posibilidad de exportar a casi cualquier país, toda vez que, dijo, México es la nación que más tratados comerciales tiene.

Con relación al precio del calzado asiático, el presidente de Modama sostuvo que “es carísimo” cuando se mide la corta vida que tienen los zapatos de ese origen. “Si te cuestan 100 pesos, pero a las tres semanas los vas a tirar, es carísimo”.

Enrique Luna expuso que la demanda de los fabricantes de calzado para que el gobierno mexicano intervenga a fin de protegerlos contra el ingreso de calzado asiático con aranceles muy bajos en realidad busca una protección contra las fallas y errores en la forma de trabajar del sector.

El empresario también destacó que los responsables del elevado precio del calzado mexicano son los comerciantes y no los fabricantes.

“Es una irresponsabilidad que digan que el zapato (nacional) es caro, más bien, digan quién encarece el zapato (...) Hay productos que valen 800 o 1,000 pesos; hay zapatos de 1,500 o 3,000 pesos y hay hasta de 50,000, pero para nosotros los fabricantes, el más caro de los zapatos no supera 400 o 500 pesos. El promedio de nuestro producto cuesta entre 250 y 300 pesos; hablo de 80% de lo que nosotros producimos”, detalló el presidente de Modama.

Ventas

Con una proyección de concretar ventas por 5 millones de dólares, del 15 al 17 de octubre próximo se realizará la 85 edición de Modama Primavera-Verano 2020.

La próxima edición contará con 50 expositores, cada uno de los cuales levanta pedidos de 2,500 pares de zapatos en promedio y cinco resurtidos por cada temporada, por lo que, a decir de su presidente, Modama genera ventas por 10,000 pares promedio a cada participante.

