Industria de reuniones en Jalisco muestra recuperación tras la pandemia

Guadalajara, Jal. “La industria de reuniones está de vuelta”, afirmó el presidente de Expo Guadalajara, Federico Carlos Díaz González.



En entrevista con El Economista, el empresario indicó que en el último trimestre del año, el recinto ferial más importante de Latinoamérica recuperó 95% de los eventos que tuvo en el 2019, y en el 2023 alcanzará todos los indicadores que tenía antes de la pandemia; es decir, número de eventos, visitantes y derrama económica.



“Cuando en enero presupuestamos el año y tratamos de ver lo que iba a suceder en el 2022, obviamente no dimensionamos que Ómicron iba a ser tan fuerte”, comentó Díaz González.



No obstante, a partir de marzo de este año, la industria de reuniones tuvo una recuperación exponencial con ferias, exposiciones y congresos que se organizaron en tiempo récord, según explicó el presidente de Expo.



“La mayoría de nuestros eventos, sobre todo los más fuertes, congresos y convenciones, se planean con hasta tres o cuatro años de anticipación; sin embargo, a partir de marzo, tuvimos eventos planeados dos semanas antes”, refirió.



Según las proyecciones del presidente del recinto, Expo Guadalajara cerrará el 2022 con más de 550 eventos, pese a que la cifra proyectada a inicios de año era de 428; en tanto, prevén cerrar con 1.2 millones de visitantes cuando la expectativa inicial era de 800,000 a principios del presente año.



El único indicador que ha tenido una recuperación más lenta es el de los visitantes internacionales, que en la mayoría de las exposiciones se encuentra a un 30% de las cifras que tenía antes de la crisis sanitaria, refirió Díaz González.



No obstante, “este segundo semestre ya empezaron a regresar los visitantes internacionales (...) La proyección para el 2023 es que sin duda vamos a volver a los números de 2019”, puntualizó.



De acuerdo con su presidente, la estrategia que implementó Expo Guadalajara fue tomada como modelo por otros recintos feriales tanto en México como a escala internacional para la recuperación post pandemia de la industria de reuniones.



“¿Qué hicimos para que sucediera?, primero, nos certificamos internacionalmente (en protocolos sanitarios) y como recinto, regalamos metros cuadrados para que las exposiciones pudieran recibir el doble de visitantes dado que los aforos permitidos eran reducidos; ese factor fue lo que detonó el que muchos eventos volvieran y fue reconocido por otros recintos como el factor Guadalajara”.



