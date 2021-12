El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) pidió al Congreso local que el sector privado participe en el análisis y discusión de las nuevas propuestas de impuestos locales y con ello se haga una mejor evaluación sobre el impacto que tendrían sobre las unidades económicas y la generación de empleos.

“La discusión de la aplicación de los nuevos gravámenes no puede llevarse a cabo de manera exclusiva en el orden político y exclusivamente entre representantes de la Legislatura, pues son las empresas y los trabajadores quienes deberán vivir con sus implicaciones”, indicó este domingo el presidente de la Concaem, Gilberto Sauza Martínez.

El líder empresarial estatal reconoció la necesidad de incrementar la recaudación local, porque con más recursos se podrían seguir ofreciendo servicios públicos, como educación, salud y seguridad.

Sin embargo, puntualizó que una decisión en materia de impuestos “debe ser empática, proporcional y equitativa, no deben inhibirse las inversiones y sobre todo, la creación de empleos”.

Sauza Martínez informó que como sector empresarial efectuaron un análisis sobre la propuesta de los nuevos gravámenes estatales. Por ejemplo, que el proyecto de crear un nuevo impuesto a las casas de empeño puede ser positiva, principalmente por el creciente número de unidades económicas que se tienen en este giro y de los cuales no se tiene un control efectivo.

“Este sector no ha cerrado operaciones a pesar de las condiciones de pandemia, sin embargo, no tiene una definición efectiva en el cálculo de impuestos cuando las prendas empeñadas no son recuperadas por el usuario”, ahondó.

El presidente de Concaem explicó que establecer una tasa de 5% como gravamen ante la venta de los productos, permitiría fortalecer las finanzas públicas.

“Permitiría fortalecer las finanzas públicas e impactaría de manera eficiente en la prevención del lavado de dinero y la inseguridad en lo que respecta al robo de mercancías o pertenencias”, dijo.

Sobre la propuesta del gobierno estatal, de aplicar un nuevo impuesto a personas físicas o morales por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, el empresario puntualizó que si bien debe reconocerse que la Zona Metropolitana del Valle de México es la más contaminada en el país y la del Valle de Toluca la cuarta con peor calidad del aire, más que aplicar un impuesto, deben efectuarse una reorientación de las inversiones.

“Las medidas para revertir esas condiciones, más que recaudatorias, deben orientarse al impulso de inversiones que reduzcan la emisión de contaminantes, avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, prevenir y evitar enfermedades entre la población, de manera que se mejore su calidad de vida”, reiteró.

Cedulares

En cuanto a las propuestas de establecer impuesto cedulares a los servicios profesionales y a las actividades empresariales, el presidente de Concaem ahondó que se debe evaluar la situación actual, ya que podría significar una sobre regulación a quienes ya tributan o que sea un factor que inhiba la llegada de inversión al territorio estatal e impacte en la generación de empleos.

“De acuerdo con la tasa impositiva de 5% establecida en la propuesta, se tendría un efecto directo menor a 3% directo en el pago del impuesto causado, por la deducibilidad directa que tendría este impuesto, respecto del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)”, destacó.

“Si bien este impuesto tiene las posibilidades de ser deducible, las condiciones operativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el último año, han complicado que los contribuyentes puedan cumplir de manera rápida y eficiente con sus trámites y procedimientos”, agregó el empresario mexiquense.

estados@eleconomista.mx