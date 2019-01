Cancún, QR. La instalación de la Secretaría de Turismo (Sectur) en Chetumal es un compromiso presidencial que tiene que cumplirse como parte de las acciones para reactivar la economía de esta región, consideró Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo.

Esto luego de las declaraciones del titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, en el sentido de que la capital del estado no tiene la infraestructura para ser sede de esta dependencia.

“Veo muy improbable que un funcionario del nivel del secretario de Turismo federal desdeñe una promesa presidencial que ha generado esperanza tanto entre los empresarios como entre la población chetumaleña. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) generó y alimentó una expectativa, que de no cumplirse provocaría desánimo y consternación en el sur del estado”, aseguró la lideresa empresarial.

Lo que sí es cierto “es que ningún tipo de autoridad ha aclarado esta situación, por lo que solicitaremos que nos informen qué tan avanzados van los planes para que se asiente en Chetumal el cuerpo directivo de la Sectur”, agregó.

Angulo Villanueva dijo que tienen claro que el traslado del personal será paulatino, ya que el propio Miguel Torruco comentó en su momento que en una primera etapa él se instalará con sus principales funcionarios. “En cualquier caso, estamos confiados en que ese compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador se cumpla”, afirmó.

Finalmente, la lideresa empresarial pronunció que la infraestructura y conectividad de Chetumal “tiene que ser mejorada con o sin la Sectur”.

“Evidentemente, la presencia de una dependencia federal como la Sectur coadyuvará a acelerar el proceso de modernización de nuestra ciudad capital, que es la razón de la estrategia de la descentralización de las oficinas federales, invertir en la infraestructura para desarrollar las ciudades en las que fueron proyectadas”, recordó.

Necesidades

Apenas en diciembre del año pasado, Arturo Abreu Marín, delegado estatal de Programas Estratégicos de Desarrollo del gobierno federal en Quintana Roo, expuso que, hasta que no se resuelva el tema de la infraestructura en Chetumal, no se podrá concretar el traslado de la Sectur.

No se trata sólo de edificios para oficinas, sino de vivienda suficiente para los trabajadores que decidan mudarse a la capital del estado, sostuvo el delegado.

Eso no significa que el traslado se cancele, simplemente se tiene que negociar con el sindicato para que la mayor parte de las plazas que se necesiten sea cubierta justamente con sus trabajadores agremiados, precisó. Ello implica a su vez labor de consentimiento o negociación, pues habrá muchos que acepten pero otros no, por lo que no hay fecha definida para que el traslado se efectúe.

“El sindicato está pidiendo que haya casas, escuelas, condiciones suficientes para poder venir. Está frenado, mas no cancelado el traslado. Tengan por seguro que aunque sea con una oficina pequeña con poca gente, el secretario de Turismo va a despachar desde Chetumal”, añadió.

